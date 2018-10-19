В Башкирии суд обязал блогера заплатить штраф и удалить публикацию

По мнению истцов, опубликованная башкирским блогером новость о том, что чувашские полицейские 30 июня устроили на трассе М7 «конкретный шмон», досматривая болельщиков, ехавших на автобусах на матчи футбольного мундиаля в Самару и Казань, не соответствует действительности. В публикации блогера присутствовал явный намек на то, что полицейские устроили проверку с целью получить деньги от обыскиваемых людей, однако оказавшиеся среди них 2500 болельщиков из Бразилии «намеков не понимали и платить отказывались».