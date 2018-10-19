В Башкирии суд обязал блогера заплатить штраф и удалить публикацию
Истцами по делу выступали сотрудники полиции.
Кушнаренковский районный суд удовлетворил иск МВД Чувашии и сотрудника республиканской ДПС Валерия Перепелкина к блогеру Ильгизу Юсупову. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Истцы потребовали опровергнуть размещенное Ильгизом Юсуповым в сети Facebook 1 июля сообщение, а также взыскать в пользу полицейского 40 тыс. руб. как компенсацию морального ущерба, причиненного блогером полицейским.
По мнению истцов, опубликованная башкирским блогером новость о том, что чувашские полицейские 30 июня устроили на трассе М7 «конкретный шмон», досматривая болельщиков, ехавших на автобусах на матчи футбольного мундиаля в Самару и Казань, не соответствует действительности. В публикации блогера присутствовал явный намек на то, что полицейские устроили проверку с целью получить деньги от обыскиваемых людей, однако оказавшиеся среди них 2500 болельщиков из Бразилии «намеков не понимали и платить отказывались».
Полицейским удалось доказать в суде, то блогер Юсупов опорочил их честь и достоинство. Суд решил, что Ильгиз Юсупов обязан удалить спорную публикацию и выплатить 4 тыс. рублей.
Тем временем Ильгиз Юсупов уже заявил, что намерен обжаловать решение суда.
Медиакорсеть следит за ситуацией.