Уфимский блогер побрился наголо из-за победного матча сборной России

Уфимский блогер побрился наголо из-за победного матча сборной РоссииВидео
Сегодня, 15:25Рустэм Башкирцев
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Необычное обещание было дано в преддверии победного матча.
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Уфимский блогер Павел Деркач пообещал на своей странице в социальной сети, что побреется налысо, если сборная Россия по футболу выиграет матч с Испанией. Как известно, команда России вышла в четвертьфинал. Павел сказал - Павел сделал. Наголо блогер брился впервые в жизни.
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