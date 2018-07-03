Уфимский блогер побрился наголо из-за победного матча сборной России

Уфимский блогер Павел Деркач пообещал на своей странице в социальной сети, что побреется налысо, если сборная Россия по футболу выиграет матч с Испанией. Как известно, команда России вышла в четвертьфинал. Павел сказал - Павел сделал. Наголо блогер брился впервые в жизни.