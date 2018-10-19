Башкирия отстала по активности участия в конкурсе «Лидеры России»

По уточненным данным, на конкурс «Лидеры России» поступило уже более 70 тысяч заявок.

Как сообщают организаторы конкурса, статистика регистраций по федеральным округам свидетельствует о нарастающей активности участников.

Так, из Центрального округа поступило 36,2% от общего количества заявок, из Приволжского - 15,9%, из Северо-Западного - 13%, из Сибирского - 10%, из Уральского - 9,6%, из Южного - 8%, из Дальневосточного - 3,8%, из Северо-Кавказского - 3%.

- Однако эти цифры не совсем отражают реальную картину активности территорий, - уточняют организаторы.

Как оказалось, если же сопоставить долю регистраций на участие в конкурсе с долей населения каждого федерального округа в составе РФ (на территории разных федеральных округов проживает различное число людей), то с учетом этого критерия рейтинг активности регионов будет выглядеть несколько иначе (по степени убывания):

1. Центральный федеральный округ: г. Москва, Липецкая, Калужская, Московская, Орловская, Костромская, Курская, Рязанская, Ивановская, Смоленская, Ярославская, Тамбовская, Тверская, Владимирская, Белгородская, Брянская, Тульская, Воронежская области;

2. Северо-Западный федеральный округ: Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская, Мурманская области, Ненецкий АО, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург

3. Уральский федеральный округ: Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область, Ханты-Мансийский АО - Югра, Челябинская, Курганская, Тюменская области;

4. Дальневосточный федеральный округ: Хабаровский край, Сахалинская, Магаданская области, Чукотский АО, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Еврейская АО, Амурская область, Приморский край;

5. Южный федеральный округ: Краснодарский край, г. Севастополь, Ростовская область, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Астраханская область, Республика Крым, Волгоградская область;

6. Сибирский федеральный округ: Новосибирская, Томская области, Красноярский край, Омская, Иркутская области, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Бурятия, Забайкальский край, Алтайский край, Кемеровская область.

7. Северо-Кавказский федеральный округ: Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Чеченская Республика.

8. Приволжский федеральный округ: Нижегородская, Самарская области, Чувашская Республика, Пермский край, Республика Марий Эл, Ульяновская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Кировская область, Республика Башкортостан, Саратовская, Оренбургская, Пензенская области, Удмуртская Республика.

Напомним, что конкурс «Лидеры России» по праву называют главным проектом платформы «Россия - страна возможностей», которая была запущена по инициативе президента России. Конкурс призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Первый сезон «Лидеров России» стартовал год назад и завершился в феврале 2018 года.

Из почти 200 тысяч человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 70 конкурсантов получили назначения, среди них есть три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора. Участвовать во втором сезоне конкурса «Лидеры России» могут люди в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет.

При этом для участников младше 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности. Финалисты получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения. Победители конкурса смогу работать под руководством лучших управленцев страны. Также из числа победителей отбираются участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» РАНХиГС. Заявки на конкурс в этом году принимаются до 24 октября.