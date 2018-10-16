Наставником в конкурсе «Лидеры России» станет Валентина Матвиенко

Сегодня, 16 октября, стало известно, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко решила стать наставником в конкурсе "Лидеры России". Она также сообщила, что ранее сама участвовала в подобном американо-советском проекте и жила в семье сенатора.

- Для молодых людей, безусловно, важно получить дополнительное образование, прослушать цикл умных, интересных лекций, - сказала Валентина Матвиенко. – При этом не менее важно воспитание на примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста. Это будет очень интересно для меня.

Валентина Матвиенко рассказала, что считает конкурс одним из самых удачных проектов.

- Это реальные социальные лифты, механизмы карьерного роста для ребят и возможность участвовать в реальной жизни, в реальной работе, - сказала Матвиенко.