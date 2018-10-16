Управленцы из Башкирии продолжают подавать заявки на конкурс «Лидеры России»

Заявки на конкурс поступили не только из российских регионов, но и из нескольких десятков стран мира. В ТОП-5 регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Краснодарский край.

Первым по количеству регистраций стал Центральный федеральный округ, вторым стал Приволжский – отсюда поступило 15,53 процентов заявок. Они распределились следующим образом – в лидерах Нижегородская область (17,17%), за ней с минимальным отрывом Самарская (17%), далее республики Татарстан (11,92%) и Башкортостан (11,67%) и прочие.