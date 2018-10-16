Управленцы из Башкирии продолжают подавать заявки на конкурс «Лидеры России»
50 тысяч заявок подано на конкурс управленцев «Лидеры России» к 15 октября. Наибольшее количество заявок поступило из Центрального федерального округа, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.
Заявки на конкурс поступили не только из российских регионов, но и из нескольких десятков стран мира. В ТОП-5 регионов вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область и Краснодарский край.
Первым по количеству регистраций стал Центральный федеральный округ, вторым стал Приволжский – отсюда поступило 15,53 процентов заявок. Они распределились следующим образом – в лидерах Нижегородская область (17,17%), за ней с минимальным отрывом Самарская (17%), далее республики Татарстан (11,92%) и Башкортостан (11,67%) и прочие.
Напомним, регистрация на конкурс открыта до 24 октября. АНО «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.