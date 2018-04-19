В Грозном увековечили имя погибшего офицера башкирского СОБРа

Инициатива увековечить имена погибших воинов принадлежит Советам ветеранов СОБРа городов Перми, Челябинска и Уфы. Идея нашла поддержку у чеченской администрации и РПЦ. На доске – имена более 30 сотрудников подразделений СОБРа. Они погибли в ходе мартовских боев 1996 года в Грозном.

БТР Андрея Симахина подорвался на замаскированной в луже противотанковой мине. Подбитая машина попала под обстрел боевиков, засевших в близлежащих домах. Спецназовцы, ведя огневой бой, смогли вынести потерявшего ногу Симахина из-под обстрела. Но он скончался от полученного тяжелого ранения. Андрей Симакин посмертно награжден орденом Мужества за героизм.

- Мы чтим память погибших сослуживцев, активно поддерживаем их семьи. Обелиск, посвященный погибшим сотрудникам, установлен и в родном для них городе Уфе, в городском сквере заложена Аллея памяти с именными соснами, - отметил начальник Управления Росгвардии по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Вячеслав Андреев.