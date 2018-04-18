Росгвардия: Школа в Стерлитамаке оборудована тревожной кнопкой

Республиканское Управление Росгвардии, в ведомстве которого находится охрана учебных заведений, в том числе школы № 1 Стерлитамака, в которой сегодня произошла кровавая резня, распространила официальную информацию.

Данная школа оборудована тревожной кнопкой сигнализации и охраняется сотрудниками ЧОП. Кнопка сработала в 08:54 местного времени. Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия практически немедленно, так как находились буквально в 200 метрах от школы.