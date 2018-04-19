Почему на прием к начальникам в Башкирии приходят одни и те же люди

Республиканские ведомства круглогодично проводят в Туймазах выездные приёмы граждан. Госслужащие отмечают, что значительная часть одних и тех же людей приходит постоянно. Начинается ходьба по кругу, упускается время, ситуация не меняется.

Почему же так происходит? Потому что едва ли не половину проблем можно решить только в суде при помощи узкоспециализированных адвокатов.

Это подтвердили и специалисты Государственного юридического бюро, которые недавно провели в Туймазах приём для инвалидов и малообеспеченных граждан. Как выяснилось, у многих нет и вряд ли появятся средства для составления исковых заявлений.

Несколько человек обратились за помощью в пересмотре судебных решений о разделе имущества и наследственной массы. Они получили соответствующие консультации.

Ситуацию прокомментировал ведущий специалист Государственного юридического бюро Рамис Мухаметдинов:

– Наш западный межрайонный филиал действует уже три года в городе Октябрьском. Вся консультационная помощь, включая направления к узкоспециализированным адвокатам, осуществляется для малообеспеченных граждан только безвозмездно. Адвокатский труд через наше бюро оплачивает государство. Помимо Туймазинского, мы курируем Шаранский, Бакалинский, Ермекеевский районы.

- Сами также составляем судебные иски и выступаем представителями в судах, - рассказал он. - Более 30% обращений касается защиты прав потребителей, почти все подобные вопросы удаётся урегулировать без суда. Много запущенных судебных дел, которые не сможет решить ни одно министерство.

Ежемесячно в юрбюро принимают 300-350 человек. Часть исков составляют там же, а часть распределяют в адвокатскую палату в виде социальной нагрузки.

- Замечу, что этот процесс идет не всегда гладко, - сказал Рамис Мухаметдинов. - Многих адвокатов можно понять. Порой мы оплачиваем их работу скромнее обычных тарифов. Но людям надо помогать. У многих нет средств даже на юридические консультации. Адвокатская помощь (графики социальных консультаций и представительств в судах) – это общемировая практика и её, конечно же, надо расширять. Потому что, судя по кризисным явлениям в экономике, количество людей, которым не хватит средств на адвокатов, будет расти.

Еще один пласт вопросов касается пенсионного стажа, различных льгот, содержания, усыновления детей. Поэтому юрбюро тесно взаимодействует с Пенсионным фондом и управлениями социальной защиты населения, органами опеки и попечительства. Раз в квартал проводятся приёмы и там.