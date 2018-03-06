Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии утвердили план помощи людям старше 60 лет
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1450 fx 6 0 0 0 0 0 90 7 29 69 65

В Башкирии утвердили план помощи людям старше 60 лет

Сегодня, 13:18ПолитикаРазиф Абдуллин
Читайте
также
Романтика и отчаяние: Как вахтовики из Башкирии поднимают Север
Доктор Рошаль в Уфе потребовал, чтобы медиков не равняли с парикмахерами
В Башкирии после шумихи в СМИ учителям разрешили не мыть полы в поликлинике