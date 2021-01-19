Чиновники Башкирии и БашРТС объяснили большие счета за отопление. Главное

В Уфе действует тариф от 1167 до 2977 рублей за 1 Гкал. В Уфе тариф у БашРТС и МУП «УИС» составляет 2198 рублей за 1 Гкал. Из этой суммы 63% связано с топливом (газом или электрической энергией). 23% от тарифа идут на ремонт сетей и зарплаты персонала РСО. Около 9% от тарифа связаны с налогами и арендной платой, 4% составляют инвестпрограмму регулируемой организации. На вопрос о том, возможно ли в Уфе снизить тариф по отоплению, Бурдюк сказала, что теоретически можно, а фактически нельзя, так как на деле тепловые сети останутся без обслуживания, что снизит качество услуги и спровоцирует нештатные ситуации.