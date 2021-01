Чиновники Башкирии и БашРТС объяснили большие счета за отопление. Главное

Вечером 18 января в прямом эфире телеканала БСТ состоялся брифинг с представителями властей и БашРТС, на котором обсуждалась главная тема повестки в Башкирии в последнее время - большие счета за отопление. Mkset выделил основные тезисы с брифинга.

Что случилось? Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев заявил, что в январе 2021 года чиновники увидели в соцсетях взрыв обращений по начислениям платы за отопление из Уфы, Нефтекамска, Октябрьского. С его слов, буквально через несколько дней после Нового года была создана комиссия из работников администраций, минЖКХ, Госкомитета по тарифам, Госжилнадзора, представителей управляющих компаний (УК) и ресурсоснабжающих организаций (РСО). Команда проверила жалобы, которые поступили в систему обращений «Инцидент», которая функционирует в Башкирии. Выяснилось, что оплата за отопление выросла по сравнению с ноябрем 2020 года на 40-42%. Чиновники зафиксировали отдельные факты превышения сумм за отопление в два раза. Почему так произошло и плата за отопление стала огромной? Одной из причин чиновники называют существенное похолодание в декабре 2020 года, среднесуточная температура которого составила -12 градусов, а также переход на схему «1/8», по которой жители платят за отопление по факту, исключая летние месяцы. Также в числе причин оказались выявленные факты нарушения режима теплоснабжения в Уфе - «перетопы». Мэр Уфы Сергей Греков среди причин повышения оплаты назвал также превышение температуры горячей воды и неработающие приборы учета. Еще одной причиной называют несоответствие площади общедомовых помещений и коммерческих, расположенных в доме. При этом, по данным БашРТС, нередко сложно найти собственников данных помещений, а также в них нет возможности установить индивидуальные тепловые счетчики. Генеральный директор ООО «БашРТС» Тимофей Дубровский рассказал, что компания выставляет счета по тем показаниям, которые передаются управляющими компаниями (УК), дав понять, что вины БашРТС в большинстве случаев с большими счетами за отопление нет. Как вообще готовят дома к зиме, и почему ситуация возникла? По словам Бориса Беляева, управляющие компании подходят к данному вопросу чисто формально. По закону паспорт готовности многоквартирного дома к осенне-зимнему периоду должен быть готов до 10 сентября каждого года. В настоящее время ведомство вынуждено проверять паспорта на соответствие и обязывать управляющие компании устранять недочеты. Министр заверил, что в следующем году такая ситуация допущена не будет, а ответственность за ситуацию будут нести в том числе и органы местного самоуправления. Можно ли установить в квартире индивидуальный прибор учета тепла? Как заявил председатель Госжилнадзора Ильдар Шафиков, законом это не запрещено. Для установки своего счетчика тепла в квартире нужно обратиться с заявлением в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом. Почему тариф по отоплению в Башкирии выше, чем в других регионах? Как сообщила председатель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк, в Башкирии действуют более 100 теплоснабжающих организаций, из них девять - только в Уфе. Тарифы устанавливаются для каждой регулируемой организации свои. По дороговизне тарифов Башкирия занимает пятое место в ПФО. В Уфе действует тариф от 1167 до 2977 рублей за 1 Гкал. В Уфе тариф у БашРТС и МУП «УИС» составляет 2198 рублей за 1 Гкал. Из этой суммы 63% связано с топливом (газом или электрической энергией). 23% от тарифа идут на ремонт сетей и зарплаты персонала РСО. Около 9% от тарифа связаны с налогами и арендной платой, 4% составляют инвестпрограмму регулируемой организации. На вопрос о том, возможно ли в Уфе снизить тариф по отоплению, Бурдюк сказала, что теоретически можно, а фактически нельзя, так как на деле тепловые сети останутся без обслуживания, что снизит качество услуги и спровоцирует нештатные ситуации. Как понять, сделают ли перерасчет за отопление по конкретной квартире? Директор ООО «БашРТС» Тимофей Дубровский посоветовал жителям обращаться в теплосбытовую компанию, где специалисты посмотрят показания приборов учета, озвучат их и объяснят ситуацию. Если в моей квартире стоит ИПУ тепла, но я в ней не живу, почему мне все равно придется платить за отопление? Как заявляют власти, сложная формула расчета платы за отопление учитывает в том числе и общедомовое потребление тепла. Отопление, идущее по этим помещениям, распределяется на всех жильцов конкретного дома. По приборам внутри квартиры, если показание равно нулю, платить не придется. Как понять, какая температура воздуха в квартире, и соответствует ли она нормам? Председатель Госжилнадзора Ильдар Шафиков сообщил, что температура в квартире должна быть на уровне 20-22 градусов тепла, при этом возможно отклонение в +4 градуса. Если температура воздуха в квартире больше, необходимо обратиться в управляющую компанию и вызвать представителя для составления акта. Также возможно зафиксировать момент вместе со старшим по дому и соседями. В дальнейшем составленный акт послужит основанием для перерасчета. Можно ли погасить начисленную плату за отопление через рассрочку? Генеральный директор ООО «БашРТС» Тимофей Дубровский сообщил, что такая возможность есть, при этом рассрочка для жильца бесплатна. Для этого клиенту необходимо обратиться в «Теплосбыт», записаться на очный прием и написать заявление на беспроцентную рассрочку, срок которой в каждом случае индивидуален.

