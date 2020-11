Башкирская содовая компания вложит в развитие предприятия более 300 млрд рублей

Руководители БСК разработали план развития предприятия до 2030 года. Общий объем инвестиций предположительно составляет 311 миллиардов рублей. Из них 177 миллиардов пойдет на развитие индустриальных парков, еще 25 – на экологические проекты.

Гендиректор БСК Эдуард Давыдов заявил, что в ближайшие 10 лет планируется построить 20 новых производств, среди которых – крупнейшее в стране производство выварочной соли, производства эмульсионного ПВХ и хлористого алюминия. Они будут расположены на территории действующих площадок. Там же будут реализованы и экологические программы, чтобы предприятия не нанесли экологии сильный ущерб. Составленная программа модернизации производства будет вынесена на суд совету директоров компании в ближайшее время. Также свою оценку дадут представители межведомственных структур.

