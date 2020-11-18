Башкирская содовая компания вложит в развитие предприятия более 300 млрд рублей

Гендиректор БСК Эдуард Давыдов заявил, что в ближайшие 10 лет планируется построить 20 новых производств, среди которых – крупнейшее в стране производство выварочной соли, производства эмульсионного ПВХ и хлористого алюминия. Они будут расположены на территории действующих площадок. Там же будут реализованы и экологические программы, чтобы предприятия не нанесли экологии сильный ущерб.