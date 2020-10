Итоги прошедшей недели: болезнь мэра, требования выписывать пациентов и акции БСК

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

В начале недели в СМИ появилась информации о том, что уфимский мэр Ульфат Мустафин находится в тяжелом состоянии и был отправлен в Москву спецбортом МЧС для дальнейшего лечения. Поначалу мэрия отрицала факт болезни Мустафина, заявив, что информация опубликованная рядом СМИ является недостоверной. Однако, позднее распространила сообщение о том, что у мэра диагностирован пневмония, а врачи рассчитывают, что в течение двух недель он поправится и вернётся к полноценной работе. В то же время высокопоставленные источники Mkset говорят о том, что Ульфат Мустафин не сможет больше вернуться к работе, а его здоровье собеседники оценили как "тяжелое или критическое". Акции БСК Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что намерен поддерживать иски генпрокуратуры в отношении БСК. — Мы считаем, что акции «БСК» должны перейти в собственность РФ. При этом хочу сказать, что интересы республики в части дальнейшего управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся. Наш пакет будет существенный. Да, это займет какое-то время, но у предприятия совершенно точно будет стабильное будущее,заявил Хабиров. Ускорение выписки пациентов В распоряжении Mkset оказалась аудиозапись одного из возможных селекторных совещаний, которые по утрам проводят представители Минздрава РБ с главврачами ковидных госпиталей республики. На аудиозаписи, по словам источника, заместитель министра здравоохранения (предположительно Гульнара Зиннурова, курирующая больничную деятельность) на протяжении трех с лишним минут отчитывает главных врачей уфимских больниц за малое число выписанных пациентов. В Минздраве Башкирии назвали требования выписать пациентов «вырванными из контекста». Поэтому мы опубликовали аудиозапись части селекторного совещания, о которой заявляли ранее. Невыплаты врачам Одновременно с этим, вновь появилась информация о невыплате «ковидных» денег заявили сотрудники районных больниц, скорой помощи, а также семья медсестры, умершей после заражения коронавирусом. Возврат ограничений В Башкирию постепенно возвращаются коронавирусные ограничения. Мероприятия с участием в них свыше 50 человек отменяются или переносятся на более поздний срок. Режим самоизоляции рекомендовано соблюдать лицам старше 65 лет, беременным женщинам, а также гражданам с хроническими заболеваниями. Ресторанам и кафе теперь ограничить свою работу с 23:00 до 06:00 часов. Подробнее о введённых ограничениях можно прочитать здесь. Зоопарк Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров анонсировал строительство зоопарка в Уфе в ближайшие два-три года. Разбирались, как к этому относятся общественники и горожане, и нужен ли зоопарк в XXI веке, когда идет борьба за экологию и охрану животного мира. Оказалось, что не однозначно. "Золотой запас" В Госсобрании Башкирии прошло совещание по проблемам вкладчиков в инвестиционную платформу «Золотой запас» с участием сотрудников МВД, прокуратуры, депутатов и самих клиентов. Услуги этой системы предлагали в офисах Роскомснаббанка, которым владел депутат Курултая Флюр Галлямов. Закрытие пансионата для престарелых Кировский районный суд удовлетворил требования прокуратуры о закрытии пансионата для престарелых и инвалидов «Моя семья». Ранее после публикаций в СМИ Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ненадлежащих условий для проживания пенсионеров и инвалидов. Пожилые постояльцы спали на кроватях без простыней, одеял и подушек, а сотрудники орали на них матом и распускали руки. Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

