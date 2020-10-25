Итоги прошедшей недели: болезнь мэра, требования выписывать пациентов и акции БСК

— Мы считаем, что акции «БСК» должны перейти в собственность РФ. При этом хочу сказать, что интересы республики в части дальнейшего управления компанией не только не пострадают, а только упрочатся. Наш пакет будет существенный. Да, это займет какое-то время, но у предприятия совершенно точно будет стабильное будущее,заявил Хабиров.