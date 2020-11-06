БСК сохранит сотни миллионов рублей бюджету Башкирии

«Башкирская содовая компания» оказывает помощь и в других социально-значимых направлениях. К примеру, БСК является спонсором горбольницы №4 и детской больницы Стерлитамака. С участием компании смогли отремонтировать дворец культуры и спорткомплекс «Содовик». В старой части города проведена масштабная реконструкция сквера. Теперь там есть пешеходная зона, памятник в честь основания города и светодинамический фонтан. Еще один фонтан установили у Башкирского драмтеатра, а в нескольких микрорайонах появились новые игровые и спортивные площадки. Значительную помощь компания оказывает детям и детскими образовательными учреждениями, где делают ремонт, закупают необходимые игры и учебные пособия.