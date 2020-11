БСК сохранит сотни миллионов рублей бюджету Башкирии

В Башкирии сразу несколько сел Стерлитамакского района получат чистую питьевую воду из сетей «Башкирской содовой компании» («БСК»).

Согласно условиям заключенного соглашения между АО «БСК» и администрацией района, ежегодно по трубопроводам компании будет проходить до 900 тысяч кубометров воды. Лимит увеличен на 365 тысяч кубов. Это позволит обеспечить водой Пригородный микрорайон, а также шесть сел. Без такого партнерства строительство нового водопровода со всей инженерной инфраструктурой обошлось бы бюджету республики в 200 миллионов рублей. «Башкирская Содовая Компания» всегда следует принципам социально-ответственного бизнеса. В наши приоритетные задачи входит создание комфортных условий для жизни не только работников БСК, но и жителей населенных пунктов, расположенных в зоне присутствия предприятия. И когда к нам обратились за помощью, то мы без раздумий дали согласие выделить дополнительные объемы воды. Мы не можем остаться в стороне от проблем такого большого количества людей» - подчеркнул генеральный директор АО «БСК» Эдуард Давыдов. В Стерлитамакском районе БСК на протяжении многих лет обеспечивает жителей питьевой водой, ежегодно проводя через свои сети свыше 500 тысяч кубометров. Теперь доступ к питьевой воде получат еще 12 тысяч жителей Башкирии. «Башкирская содовая компания» оказывает помощь и в других социально-значимых направлениях. К примеру, БСК является спонсором горбольницы №4 и детской больницы Стерлитамака. С участием компании смогли отремонтировать дворец культуры и спорткомплекс «Содовик». В старой части города проведена масштабная реконструкция сквера. Теперь там есть пешеходная зона, памятник в честь основания города и светодинамический фонтан. Еще один фонтан установили у Башкирского драмтеатра, а в нескольких микрорайонах появились новые игровые и спортивные площадки. Значительную помощь компания оказывает детям и детскими образовательными учреждениями, где делают ремонт, закупают необходимые игры и учебные пособия.

