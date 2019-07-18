Продолжение истории Голунова: что известно на сегодня по резонансному делу журналиста

Вчера, 17 июля, Baza опубликовала информацию, что указание завести уголовное дело на Ивана Голунова поступило 5 июня. Издание ссылается на полицейского, связанного с делом.

На условиях анонимности сотрудник правоохранительных органов также рассказал, что руководители ГУ МВД по Москве получили указание «прижать одного персонажа» в качестве личной просьбы от высокопоставленного сотрудника УФСБ Москвы. Источник сообщил изданию, что именно он передал личные данные журналиста, а также сообщил адрес регистрации и фактического проживания.

После этого полицейский начальник обратился к руководителю управления по контролю за оборотом наркотиков московского МВД Юрию Девяткину, но тот отказался участвовать, сославшись на занятость. Тогда он связался с бывшим замглавы управления внутренних дел по Западному административному округу Андреем Щировым, а тот дал указание «своим ребятам». Отказаться было нельзя, утверждает источник.

На данный момент Щиров и четверо оперативников отстранены и находятся в статусе подозреваемых. Им вменяют превышение должностных полномочий. Также стало известно, что из органов также уволили генерал-майоров МВД Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО ГУ МВД Андрея Пучкова. Отметим, адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин опроверг информацию о возбуждении уголовного дела против полицейских.

Также стало известно, на какую сумму оштрафовали участников марша в защиту Голунова. Всего в нем были задержаны 530 человек. В течение следующего месяца десятки из них были оштрафованы судами: большинство по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту или пешеходам), несколько человек — по части 8 той же статьи (повторное нарушение правил проведения митинга). Два человека — Алексей Навальный и член Либертарианской партии Павел Сайгин — получили по 10 суток ареста. Общая сумма штрафов составляет 1,4 млн рублей, при этом еще более 20 административных дел не рассмотрены.

Напомним, корреспондента издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Его подозревали в сбыте наркотиков. Сам журналист сообщил, что наркотики ему подкинули, его поддержали разные СМИ, в том числе Медиакорсеть. Тогда же появилась информация, что дело против Голунова было заведено в связи с его профессиональной деятельностью — на этот момент журналист готовил статью-расследование на тему похоронного бизнеса. В защиту журналиста состоялись митинги и пикеты, в том числе в Уфе.