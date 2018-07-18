В Башкирии осудят чиновника за подлог при оформлении земли у озера Аслыкуль
Сегодня, 14:32ОбществоРустэм Башкирцев
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Бывшего главу Алгинского сельсовета обвинили в мошенничестве и служебном подлоге.
Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Алгинского сельсовета, сообщили в прокуратуре. Его обвинили в незаконном выделении земли у озера Аслыкуль.
По версии следствия, в феврале 2012 года чиновник предоставил местному жителю поддельную справку из похозяйственной книги, и тот по бумагам оказался пользователем пяти соток земли вблизи озера Аслыкуль. Место красивое, что говорить.
В результате потом землю оформили в собственность без выплаты выкупной стоимости в размере 227 тыс рублей.
- Обвиняемый признал вину в совершении преступления, - сообщили в прокуратуре. - На земельный участок наложен арест.
Теперь уголовное дело должен рассмотреть суд.
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