В Башкирии осудят чиновника за подлог при оформлении земли у озера Аслыкуль

Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Алгинского сельсовета, сообщили в прокуратуре. Его обвинили в незаконном выделении земли у озера Аслыкуль.

По версии следствия, в феврале 2012 года чиновник предоставил местному жителю поддельную справку из похозяйственной книги, и тот по бумагам оказался пользователем пяти соток земли вблизи озера Аслыкуль. Место красивое, что говорить.

В результате потом землю оформили в собственность без выплаты выкупной стоимости в размере 227 тыс рублей.

- Обвиняемый признал вину в совершении преступления, - сообщили в прокуратуре. - На земельный участок наложен арест.