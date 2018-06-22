Глава Гафурийского района Башкирии незаконно выделял сельские земли
Ему грозит несколько лет лишения свободы.
Бывший глава одного из сельсоветов Гафурийского района Башкирии рискует оказаться за решеткой на несколько лет за незаконные операции с сельскими землями. По версии следствия, он оформил в собственность пятерым сельчанам земельные участки. Делал он это ради увеличения собственного авторитета в глазах односельчан и в целях карьерного роста.
В итоге, как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии, на мужчину заведены уголовные дела сразу по четырем статьям уголовного кодекса: злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, взятка и служебный подлог.
В Гафурийском районе это не первое уголовное дело в отношении местных чиновников. В районном суде сейчас рассматривается уголовное дело в отношении бывшего главы Красноусольского сельсовета за то, что тот незаконно выделил квартиру семье главы Гафурийского района, предварительно выселив оттуда семью, прожившую в ней около 10 лет. С открытого заседания суда по данному делу, которое проводилось 8 июня этого года, корреспондента Медиакорсети удалили.
Касательно земельных скандалов, в одном из сельских поселений Гафурийского района местные жители обвиняют брата крупного республиканского чиновника в разорении.
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