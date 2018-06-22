Глава Гафурийского района Башкирии незаконно выделял сельские земли

Бывший глава одного из сельсоветов Гафурийского района Башкирии рискует оказаться за решеткой на несколько лет за незаконные операции с сельскими землями. По версии следствия, он оформил в собственность пятерым сельчанам земельные участки. Делал он это ради увеличения собственного авторитета в глазах односельчан и в целях карьерного роста.

В итоге, как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Башкирии, на мужчину заведены уголовные дела сразу по четырем статьям уголовного кодекса: злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, взятка и служебный подлог.

В Гафурийском районе это не первое уголовное дело в отношении местных чиновников. В районном суде сейчас рассматривается уголовное дело в отношении бывшего главы Красноусольского сельсовета за то, что тот незаконно выделил квартиру семье главы Гафурийского района, предварительно выселив оттуда семью, прожившую в ней около 10 лет. С открытого заседания суда по данному делу, которое проводилось 8 июня этого года, корреспондента Медиакорсети удалили.

Касательно земельных скандалов, в одном из сельских поселений Гафурийского района местные жители обвиняют брата крупного республиканского чиновника в разорении.