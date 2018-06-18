В правительстве Башкирии обсудили проект концепции развития одаренных детей

Сегодня, 18 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр образования РБ Гульназ Шафикова рассказала о создании единой системы выявления, сопровождения и развития одаренных детей и молодежи.

По словам министра, проект Концепции развития одаренных детей был подготовлен по поручению главы республики после общения с группой педагогов в ходе недавней прямой линии и во время личного приема граждан.

Преподаватель УГНТУ Айнур Гумеров и студент вуза Асгат Ягудин попросили Рустэма Хамитова обратить пристальное внимание на организацию работы с одаренными детьми в республике. Асгат Ягудин рассказал, как в прошлом году ими были подготовлены два умных мальчика - победитель и призёр Всероссийской олимпиады по химии, которые решили перейти учиться в мордовский лицей для одарённых детей. В этом году они подготовили ещё одного призёра Искандера Шамигулова и тоже переживают, что тот может уехать куда-то.

Посетители уверены: в республике необходимо создать специализированный лицей, который занимался бы выявлением и рекрутированием одаренных детей в городах и районах, дальнейшей их подготовкой к всероссийским и международным олимпиадам.

- Согласен, что нужно собирать этих ребят, особенно сельских, работать с ними, создать для них условия, - сказал Рустэм Хамитов. - Нужно, чтобы они заканчивали наши вузы и по возможности оставались здесь работать.

Кроме этого, Айнур Гумеров и Асгат Ягудин предложили создать ассоциацию педагогов для подготовки учащихся к олимпиадам и различным конкурсам.

Рустэм Хамитов тогда обсудил этот вопрос по телефону с министром образования Башкирии Гульназ Шафиковой и предложил своим собеседникам подготовить конкретные предложения с уточнёнными параметрами проектов. И вот сегодня, на совещании, были представлены результаты работы специалистов минобраза республики.

В частности, по словам Гульназ Шафиковой, 98 ребят, которые попали в заключительные этапы Всероссийской олимпиады школьников уже закреплены за вузами, которые они выбрали для получения высшего образования в будущем. Для них проведут для начала экскурсии по факультетам, устроят профориентационное тестирование, а с осени позволят посидеть на лекциях вместе со студентами.