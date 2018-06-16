В Кремле могут смягчить закон о повышении пенсионного возраста

В Кремле начали собирать информацию о реакции населения на повышение пенсионного возраста.
Правительство России может пойти на смягчение законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщает «Ведомости», ссылаясь на собственные источники. В Кремле начали собирать информацию о реакции населения на повышение пенсионного возраста. В случае, если она окажется негативной, власти готовы смягчить параметры реформ.
Сообщается, что в правительстве обсуждают возможное снижение предельной возрастной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. Напомним, согласно опросам холдинга «Ромир», более 92% граждан России не одобряют инициативу о повышении пенсионного возраста.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что доходы от повышения пенсионного возраста будут направлены на увеличение пенсий.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предложенный правительством РФ вариант пенсионной реформы не будет шоковой терапией, ее проведение своевременно.
Напомним, пенсионная реформа продлится до 2034 года. Пенсии будут расти на тысячу рублей в год. 14 июня, в День открытия мундиаля, правительство одобрило законопроект, согласно которому в России со следующего года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Случится оно не сразу: мужчины начнут выходить на пенсию в возрасте 65 лет к 2028 году, женщины начнут заслуженно отдыхать с 63 лет к 2034 году. Это основные параметры, которые предлагает правительство. Примечательно, что Владимир Путин еще в 2005 году, на посту президента страны, заявлял, что вопрос о повышении пенсионного возраста при нем рассматриваться никогда не будет.
После многочисленных вопросов журналистов и общественности по этому поводу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков был вынужден объяснить столь непопулярное решение правительства вопреки предыдущему объявлению президента.
- Вы знаете, что дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, экспертное обсуждение, экспертная проработка этого вопроса… Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы Вы говорите о 2005 годе, здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет (назад) Песков добавил, что за это время произошли серьезные изменения, которые касаются и демографии, и показателей продолжительности жизни, а также уровня развития экономики и с точки зрения международной конъюнктуры, - прокомментировал Песков в беседе с корреспондентом РИА Новости и добавил, что Владимир Путин не принимает участия в проработке пенсионной реформы.