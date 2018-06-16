В Кремле могут смягчить закон о повышении пенсионного возраста

Правительство России может пойти на смягчение законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщает «Ведомости», ссылаясь на собственные источники. В Кремле начали собирать информацию о реакции населения на повышение пенсионного возраста. В случае, если она окажется негативной, власти готовы смягчить параметры реформ.

Сообщается, что в правительстве обсуждают возможное снижение предельной возрастной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. Напомним, согласно опросам холдинга «Ромир», более 92% граждан России не одобряют инициативу о повышении пенсионного возраста.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предложенный правительством РФ вариант пенсионной реформы не будет шоковой терапией, ее проведение своевременно.

Напомним, пенсионная реформа продлится до 2034 года. Пенсии будут расти на тысячу рублей в год. 14 июня, в День открытия мундиаля, правительство одобрило законопроект, согласно которому в России со следующего года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста. Случится оно не сразу: мужчины начнут выходить на пенсию в возрасте 65 лет к 2028 году, женщины начнут заслуженно отдыхать с 63 лет к 2034 году. Это основные параметры, которые предлагает правительство. Примечательно, что Владимир Путин еще в 2005 году, на посту президента страны, заявлял, что вопрос о повышении пенсионного возраста при нем рассматриваться никогда не будет.

После многочисленных вопросов журналистов и общественности по этому поводу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков был вынужден объяснить столь непопулярное решение правительства вопреки предыдущему объявлению президента.