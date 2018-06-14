Медведев предложил сохранить льготы для россиян на досрочные пенсии
Сегодня, 18:13Экономика
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Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил членам правительства сохранить существующие льготы на досрочные пенсии.
Право остается у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, военных инвалидов и инвалидов по зрению, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и многодетных матерей, сообщает rns.online.
Досрочно на пенсию могут выйти и некоторые другие категории граждан.
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