Минфин РФ предложил сократить расходы на пенсию на 51,5 миллиардов рублей

Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов. В нем говорится, что межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование могут сократить на 61,3 миллиарда рублей, а выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению - на 4,1 миллиарда рублей.