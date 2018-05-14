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Минфин РФ предложил сократить расходы на пенсию на 51,5 миллиардов рублей
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Минфин РФ предложил сократить расходы на пенсию на 51,5 миллиардов рублей

Сегодня, 15:10ЭкономикаЗиля Аскерова
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