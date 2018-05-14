Минфин РФ предложил сократить расходы на пенсию на 51,5 миллиардов рублей
Сегодня, 15:10ЭкономикаЗиля Аскерова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министерство финансов России выступило с предложением о сокращении пенсионного обеспечения в 2018 году 51,5 миллиардов рублей, сообщается в проекте поправок в бюджет страны.
Соответствующий документ появился на портале проектов нормативных правовых актов. В нем говорится, что межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование могут сократить на 61,3 миллиарда рублей, а выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению - на 4,1 миллиарда рублей.
Минфин также предлагает увеличить объем финансирования пенсий военнослужащим и членам их семей в текущем году на 13,95 миллиардов рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей