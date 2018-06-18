Башстат: В Башкирии с 2000 года сильно сократилось число больниц

Если в 2000 году их насчитывалось 329, то в 2017 году осталось 154. Для сравнения: в 1980 году в Башкирии насчитывалось 360 медицинских стационаров.

Удивительно, что при этом выросло общее число врачей. Если в 1980 году их в Башкирии было 10789 (или 27,9 на 10 тысяч населения), то в 2017 году – 17098 (42,1 на 10 тысяч населения). В 1913 году с врачами дело обстояло гораздо хуже – их было 143 на всю республику (примерно 0,5 на 10 тысяч населения).