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Башстат: В Башкирии с 2000 года сильно сократилось число больниц
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Башстат: В Башкирии с 2000 года сильно сократилось число больниц

Сегодня, 10:53ОбществоТатьяна Майорова
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