Уфимка три года не может добиться от врачей диагноза болезни: нужна помощь

«Хочу быть здоровой…» - написано в статусе на странице социальной сети уфимки Ляйсан Мугалимовой. Она обращается к жителям республики с просьбой о помощи.

У девушки три года назад внезапно ослабели руки и ноги, а обследование в больницах не помогло найти причину. Назначенное врачами лечение малоэффективно.

- Сначала слабость была только в одной руке, я не могла собрать пальцы в кулак, потом ослабла и вторая рука, ноги. Встать и сесть мне тяжело.

- Болезнь только прогрессирует, мышцы слабеют всё больше, частично ухудшается речь, уже нарушена координация движения. В мае этого года стало трудно глотать, - пишет Ляйсан. - Я не могу ходить без посторонней помощи, подниматься, спускаться по лестнице. Из-за болезни мне пришлось уволиться с работы. У меня двое детей пяти и семи лет, муж - инвалид третьей группы - он единственный кормилец в семье.

Семье требуются средства на дообследование, так как с 2015 года Ляйсан пытается установить диагноз всеми способами – она ездила на консультацию в Самару и Москву. Врачи пишут о неуточненной миопатии.

- В апреле этого года нам удалось добиться приглашения на консультацию в одну из клиник Израиля, но на оплату услуг клиники нет средств, - говорит Ляйсан. - Сумма, необходимая для полного обследования, составляет 700 тысяч рублей, еще нужны средства на перелёт и аренду жилья. Прошу всех, кто может откликнуться, оказать посильную материальную помощь.

Реквизиты для перевода. Получатель Мугалимова Ляйсан Хамзиновна.

1) счёт получателя 40817810806000336840 Банк получателя:Башкирское отделение. 8598 ПАО Сбербанк г.Уфа. ИНН банка получателя 7707083893. БИК банка получателя 048073601. Кор.сч. 30101810300000000601

2) Счёт 40817810100819264730. Банк филиал: ПАО " Банк Уралсиб" в г.Уфа. БИК 048073770. ИНН 0274062111. Кор.счёт 30101810600000000770.