В Министерстве образования Башкирии рассказали, кто должен платить за охрану школ

Министерство образования и науки Башкирии, отвечая на запрос Mkset, пояснили, кто отвечает за охрану школ и за чей счет она оплачивается.

По данным ведомства, всего в республике более четырех тысяч объектов образования. Из них 2 238 школ находятся в первой, второй и третьей категории опасности, а это значит, что их обязаны охранять частные предприятия. Тем не менее, в Минобре так и не уточнили, есть ли в республике школы, охрана которых не обеспечена должным образом. В министерстве также уточнили, что за охрану школ обязаны нести ответственность и платить органы местного самоуправления – то есть муниципалитеты районов и городов республики. А это значит, что ситуации, когда школы собирают средства для оплаты охраны с родителей учащихся являются незаконными и попадают под нарушение закона о поборах. В 2020 году из бюджета Башкирии на техническое укрепление уровня антитеррористической защищенности школ потратили 233,3 миллионов рублей. На эти деньги были установлены контрольно-пропускные пункты, камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки и другие средства защиты. После трагедии, произошедшей недавно в Казани, в школах Башкирии, по данным Минобра, прошли проверки комиссий. Помимо этого, был усилен пропускной режим в учебных заведениях и проведен инструктаж с учениками и учителями. Им объяснили, как вести себя при террористической угрозе.

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