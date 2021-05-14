В Башкирии утвердили «дорожную карту» по безопасности детей в интернете

План подразумевает ограничение доступа несовершеннолетних к незаконной и негативной информации в сети.
Согласно документу, городским и районным администрациям поручено взять под контроль школьный интернет-трафик, министерству культуры республики — организовать возрастную маркировку на всех билетах и афишах, МВД — отслеживать социальные сети и находить противоправный контент.
Роскомнадзор должен будет блокировать сайты с информацией о суицидах, наркотиках, пропагандой криминального образа жизни и противоправного поведения, а также выявлять места с возможностью пользоваться Wi-Fi без регистрации в сети, поскольку теоретически там могут находиться дети.
В школах пройдут уроки и родительские собрания для обсуждения безопасности в интернете. Министерство культуры Башкирии организует концерты и спектакли об активном образе жизни и духовно-нравственном развитии, а министерств семьи и труда — мероприятия, пропагандирующие «семейные ценности и ответственное родительство».
Число школьников региона, участвовавших в мероприятиях по интернет-безопасности, к 2027 году, согласно «дорожной карте», должно увеличиться с 83% до 99%.
Власти республики надеются, что эти меры помогут защитить детей от информации, «причиняющей вред их здоровью», «несовместимой с задачами гражданского становления детей», «направленной на распространение антиобщественных тенденций».