В Башкирии утвердили «дорожную карту» по безопасности детей в интернете

В Башкирии утвердили «дорожную карту» по безопасности детей в интернете
В Башкирии утвердили «дорожную карту» по безопасности детей в интернете
Сегодня, 19:50ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал распоряжение по утверждению плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей на 2021-2027 годы. «Дорожная карта» интернет-безопасности детей опубликована на региональном портале нормативно-правовой информации.

План подразумевает ограничение доступа несовершеннолетних к незаконной и негативной информации в сети.

Согласно документу, городским и районным администрациям поручено взять под контроль школьный интернет-трафик, министерству культуры республики — организовать возрастную маркировку на всех билетах и афишах, МВД отслеживать социальные сети и находить противоправный контент.

Роскомнадзор должен будет блокировать сайты с информацией о суицидах, наркотиках, пропагандой криминального образа жизни и противоправного поведения, а также выявлять места с возможностью пользоваться Wi-Fi без регистрации в сети, поскольку теоретически там могут находиться дети.

В школах пройдут уроки и родительские собрания для обсуждения безопасности в интернете. Министерство культуры Башкирии организует концерты и спектакли об активном образе жизни и духовно-нравственном развитии, а министерств семьи и труда — мероприятия, пропагандирующие «семейные ценности и ответственное родительство».

Число школьников региона, участвовавших в мероприятиях по интернет-безопасности, к 2027 году, согласно «дорожной карте», должно увеличиться с 83% до 99%.

Власти республики надеются, что эти меры помогут защитить детей от информации, «причиняющей вред их здоровью», «несовместимой с задачами гражданского становления детей», «направленной на распространение антиобщественных тенденций».

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