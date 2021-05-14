В Башкирии утвердили «дорожную карту» по безопасности детей в интернете

Роскомнадзор должен будет блокировать сайты с информацией о суицидах, наркотиках, пропагандой криминального образа жизни и противоправного поведения, а также выявлять места с возможностью пользоваться Wi-Fi без регистрации в сети, поскольку теоретически там могут находиться дети.