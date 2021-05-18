В мэрии Уфы рассказали о безопасности городских школ после трагедии в Казани

В мэрии Уфы рассказали о безопасности городских школ после трагедии в Казани
В мэрии Уфы рассказали о безопасности городских школ после трагедии в Казани
Сегодня, 08:48ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
На оперативном совещании в мэрии города Сергей Греков попросил доложить о мерах безопасности, которые принимаются в школах Уфы.

По словам Гуллярии Ялчикаевой, заместителя главы администрации, на сегодняшний день все городские школы оснащены контрольно-пропускными пунктами. За прошедший год из городского бюджета на установку камер видеонаблюдения было потрачено 26 миллионов рублей. На сегодняшний день 98% оснащены камерами. Также во всех школах установлены тревожные кнопки.

Напомним, ранее министр образования республики Айбулат Хажин заявил, что управление Росгвардии в три раза повысило тарифы на техническую охрану объектов. Резкое повышение стоимости такой услуги привело к резкому повышению расходов и составило порядка 52,5 миллионов рублей. Из-за чего только 60% учебных заведений имеют такую охрану

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