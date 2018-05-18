В Башкирии на организацию ясельных групп выделят 1,3 млрд рублей

На очередной церемонии вручения «Материнская слава» в Доме правительства вице-премьер Салават Сагитов заявил, что на организацию ясельных групп будет выделено 1,3 млрд рублей в соответствии с Указом Президента России до 2021 года.

- Мы в течение четырёх лет должны возродить то, что на самом деле забыто. Второе направление – здравоохранение. В этом году порядка 500 млн рублей мы выделили на две детские республиканские больницы, которые оказывают помощь всем маленьким жителям нашей республики. Кроме того, у нас в приоритете детские поликлиники, которым в ближайшие два года мы уделим особое, – добавил вице-премьер.