В Башкирии детские музыкальные школы получили по одному миллиону рублей

Средства выделены из бюджета республики.

5 декабря на совещании по культуре Рустэм Хамитов рассказал, что 101 детская музыкальная школа получила субсидии на сумму более 107 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.

С 2013 года в республике ежегодно выделяются средства на оснащение новыми музыкальными инструментами детских школ искусств. В целом каждая из 101 школы получили примерно по одному миллиону рублей бюджетных средств для покупки качественных музыкальных инструментов.