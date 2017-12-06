В Башкирии детские музыкальные школы получили по одному миллиону рублей

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Средства выделены из бюджета республики.
5 декабря на совещании по культуре Рустэм Хамитов рассказал, что 101 детская музыкальная школа получила субсидии на сумму более 107 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе главы региона.
С 2013 года в республике ежегодно выделяются средства на оснащение новыми музыкальными инструментами детских школ искусств. В целом каждая из 101 школы получили примерно по одному миллиону рублей бюджетных средств для покупки качественных музыкальных инструментов.
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