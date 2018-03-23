В Башкирии сгорел детский сад

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ЧП произошло в Туймазах сегодня рано утром.
Около 5 часов утра в групповой комнате дошкольного учреждения сработала пожарная сигнализация. На место оперативно выехали 4 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС. Через полчаса после получения сигнала пожар локализовали, пламя ликвидировали.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Как выяснилось позже, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной эксплуатации электробытовых приборов.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РБ, погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. На месте работает дознаватель МЧС.
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