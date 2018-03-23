В Башкирии сгорел детский сад

Около 5 часов утра в групповой комнате дошкольного учреждения сработала пожарная сигнализация. На место оперативно выехали 4 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС. Через полчаса после получения сигнала пожар локализовали, пламя ликвидировали.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Как выяснилось позже, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной эксплуатации электробытовых приборов.