В Башкирии арбитражного управляющего задержали за экономическое преступление
18 марта, 18:18ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В МВД по Башкирии сообщили, что задержали арбитражного управляющего и директора строительно-монтажной организации.
По данным ведомства, арбитражный управляющий заметил подозрительные перечисления на счет директора и других лиц. Позже выяснилось, что сделки были фиктивными, и управляющий подал в суд.
При встрече с руководителей организации он сказал, что может "закрыть глаза" за вознаграждение в размере одного миллиона рублей. В случае отказа он также пригрозил дополнительными проверками. Директор на предложение согласился, а чтобы скрыть преступление они заключили фиктивный договора на оказание юридических услуг.
Подозреваемого задержали в результате с поличным прямо во время передачи денег. В настоящий момент ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей