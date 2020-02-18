Фонд капремонта Башкирии потратит 460 млн рублей на обновление 1500 подъездов
18 февраля, 14:42ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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13 марта станет известно, кто станет подрядчиком ремонта.
О начале аукциона объявили в Фонде капремонта Башкирии. Всего планируется отремонтировать 1500 подъездов в домах по всей республике. 159 млн будут потрачены на ремонт уфимских подъездов, 173 млн – сибайских, учалинских, нефтекамских, октябрьских.
Общая сумма лота – 450 млн рублей – будет выделена из бюджета республики.
Ранее Медиакорсеть подробно писала о том, как и почему в Башкирии провалилась программа благоустройства дворов.
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