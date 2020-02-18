Фонд капремонта Башкирии потратит 460 млн рублей на обновление 1500 подъездов

О начале аукциона объявили в Фонде капремонта Башкирии. Всего планируется отремонтировать 1500 подъездов в домах по всей республике. 159 млн будут потрачены на ремонт уфимских подъездов, 173 млн – сибайских, учалинских, нефтекамских, октябрьских.