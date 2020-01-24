Провал благоустройства дворов в Башкирии: можем повторить

В конце 2019 года на оперативке в республиканском правительстве одной из главных тем для обсуждения стала реализация программы «Башкирские дворики». Она предполагает комплексное благоустройство городских дворов в соответствии с современными стандартами, включая прорезиненное покрытие для детских площадок.

— Жители очень просят навести порядок в подъездах, дворах. Это критически важная задача. Поэтому мы начинаем большую программу по их благоустройству, — комментировал глава РБ Радий Хабиров проект накануне его старта. — Это революция в сфере ЖКХ и по объему, и по масштабам, и по новым подходам.

Согласно обещаниям, комплексное благоустройство дворов должно включать асфальтирование проездов, обустройство парковочных мест, освещение, установку детских и спортивных площадок с безопасным резиновым покрытием, ограждение детской площадки, озеленение, установку инфостенда и малых архитектурных форм, устройство зон отдыха со скамейками и урнами, оборудование систем видеонаблюдения.

Революция отменяется

По итогам первого года шестилетней программы целевые показатели оказались далеко за горизонтом: около 70% дворов, в которых сделан ремонт в рамках проекта, не соответствуют стандартам. Более того, на некоторых участках качество ремонта настолько низкое, что работы не были приняты и остались неоплаченными.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Тем не менее, по словам министра ЖКХ РБ Бориса Беляева, в целом программа «Башкирские дворики» была выполнена на 86%: ремонт завершен на 346 объектах из запланированных 404 (в конце 2018 года речь шла о 487). То есть по плану работы должны были охватить территории 895 многоквартирных домов, где проживают 300 тыс. человек. К неполному освоению средств (из выделенных 1,8 млрд руб. освоено 1,3 млрд) привело неисполнение подрядчиками своих обязательств по контрактам.

— Основные недостатки, сдерживавшие выполнение программы, заключаются в неготовности ответственных исполнителей в муниципалитетах к четкому выполнению алгоритма и сроков, заложенных постановлением Правительства РБ и дорожной картой, — подчеркнул Борис Беляев. — Проекты готовили не специалисты, а управляющие компании. Отсутствие проектных схем привели к формальному проведению собраний, а до жильцов не доводились вопросы проектирования: схемы дворов и виды работ не согласовывались. Кроме того, несвоевременная подготовка проектов привела к срыву сроков проведения госэкспертизы и затягиванию выхода на торги.

Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ Анатолий Дубовский считает, что в программе «Башкирские дворики» более жестко прописаны качественные показатели работ, чем в программе «Городская среда» — здесь появились пункты, к которым были не готовы местные администрации. Результат мог бы быть иным, если бы было «достаточное количество подрядных организаций и меньше бюрократии в процессе подготовки к работам».

— В целом, программа бы стала более успешной, если бы в благоустройстве дворов участвовал совет дома. Нужно поставить это во главу угла. На форуме «Городская среда» мы даже приняли решение в первую очередь рассматривать заявки на участие в программе «Башкирские дворики» и «Ремонт подъездов» только в тех домах, которые имеют советы дома. По жилищному кодексу муниципалитеты должны оказывать содействие в создании советов многоквартирных домов. Понятно, что управляющим компаниям это особо не нужно.

Замминистра ЖКХ РБ Николай Ельников объяснил итоги 2019 года тем, что муниципалитеты, а также управляющие компании оказались неготовыми к такому большому объему работ. За счет какого ресурса они будут готовы в 2020 году — не сообщается. И это при том, что план на 2020 год — 593 двора, т. е. почти на 200 единиц больше «слишком большого объема работ». Также не уточняется, за счет чего исполнители отныне и впредь будут готовы выдержать упущенные сроки и невыполненные алгоритмы. Напомним, что в ушедшем году в 506 заключенных контрактах из 913 обязательства подрядчиков были просрочены.

— Результаты оцениваются по показателю комплексности дворовых территорий, а это целый набор работ: озеленение, детские площадки либо зоны отдыха, спортплощадки, освещение, парковки, внутридворовые проезды. Многие муниципалитеты не учли понимание комплексности. И в проекты, в которые вкладывали свои силы и возможности, включили только проезды, минимальный набор, к которому мы уже привыкли, — подчеркнул Николай Ельников.

Особенности благоустроенных дворов в зимний период

По словам Анатолия Дубовского, программа «Башкирские дворики» — в том числе — нацелена на увеличение парковочных мест. Выглянем в окно: зимой снег в пределах всего двора чистят, мягко говоря, нечасто, поэтому за снежными заносами порой исчезают границы между дорогой и детской площадкой.

Во-первых, из-за этого машины начинают парковаться, залезая «мордой» на территорию детских площадок, независимо от наличия ограждений, хотя чаще всего их попросту нет (например, могут быть заблокированы тропинки/троутар). В числе причин такой наглости не только острая нехватка места во дворе и привычное «паркуюсь где хочу», но отчасти и то, что неубираемые снежные заносы делают проезды менее широкими и серьезно увеличивают риск ДТП уже в начале пути, независимо от наличия асфальтирования. При этом об увеличении или облагораживании парковочных мест не может быть и речи — при равном объеме машин зимой они едва помещаются в то же пространство. А если у детских площадок еще и забор появится, то тем более.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Во-вторых, нивелирование границ между дорогой и площадками — еще один повод обратить внимание, что в зимнее время большинство территорий для детей вообще не убирают от снега. С первых снегопадов и до момента, когда снег превращается в грязное озеро, площадки оказываются буквально замурованными, а дети элементарно проваливаются в растущие там сугробы (нужно же куда-то кидать снег с подъездных дорог). Что уж говорить, что качели и редкие карусели, скамейки и другие малые архитектурные формы каждую зиму вмерзают в снежный покров примерно по пояс. И так сойдет. В этом контексте примечательно, что по итогам 2018 года лишь 274 дворовые территории были переданы на содержание тех или иных бюджетов, но еще 140 болтаются как хвост в проруби и могут успеть испортиться до того, как к ним будет приставлен хозяин. Опять же про 2019 информации нет, хотя уже заканчивается январь 2020-го.

В будущее с оптимизмом

— Наработанный опыт и итоги года показали, что в республике и большинстве муниципалитетов система реализации проекта методом проб и ошибок выработана, — резюмировал министр ЖКХ.

— Самое главное, что началось общение: сотрудники муниципалитетов вышли к населению, во дворы, они стали слышать друг друга. Раньше были случаи, когда дворы отказывались от участия в программах благоустройства, сейчас таких проблем нет, не отказываются. Наоборот пошел вал, программа всех устраивает, жители хотят в ней участвовать, — подчеркнул Николай Ельников.