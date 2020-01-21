В Уфе у подъезда нашли тело 66-летнего мужчины
Сегодня, 14:12ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Трагедия произошла прямо во дворе дома по ул. Амантая.
Как стало известно Медиакорсети, трагедия произошла сегодня, 21 января в одном из дворов по ул. Амантая, 8/1. Информацию также подтвердили в Управлении гражданской защиты населения — звонок о помощи поступил около 13.00. По словам очевидцев, мужчина поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму.
«Смотрю и вижу, что мужчина лежит навзничь, не дышит, то ли поскользнулся, то ли плохо стало, сразу вызвали помощь», — говорят очевидцы.
На место оперативно выехали криминалисты и бригада скорой помощи, констатировавшая смерть мужчины.
В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося. На месте работают следователи.
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