В Уфе у подъезда нашли тело 66-летнего мужчины

Как стало известно Медиакорсети, трагедия произошла сегодня, 21 января в одном из дворов по ул. Амантая, 8/1. Информацию также подтвердили в Управлении гражданской защиты населения — звонок о помощи поступил около 13.00. По словам очевидцев, мужчина поскользнулся, ударился головой и получил тяжелую травму.

«Смотрю и вижу, что мужчина лежит навзничь, не дышит, то ли поскользнулся, то ли плохо стало, сразу вызвали помощь», — говорят очевидцы.

На место оперативно выехали криминалисты и бригада скорой помощи, констатировавшая смерть мужчины.