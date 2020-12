Перенос послания Главы РБ и разнос министерств: главное с оперативки Хабирова

Чиновники поговорили о ситуации с коронавирусом в республике, об общественном порядке в новогоднюю ночь, а также о переносе Послания и недочетах работы министерств.

О переносе Послания Главы РБ на 2021 год Радий Хабиров объявил, что свое ежегодное послание переносит на 2021 год в связи с эпидемиологической ситуацией в республике, связанной с коронавирусом. - Переносим на следующий год, чтобы не создавать нам проблем. Посмотрим, как в следующем году. В пустом зале не хотелось бы Послание оглашать. Но если ситуация не будет меняться, то подумаем о каком-то онлайн-Послании, - добавил глава республики. О пожаре в частном пансионате, где погибли 11 постояльцев Глава Башкирии снова напомнил о трагедии прошлой недели. Напомним, пожар произошёл ночью 15 декабря в «Доме престарелых (Доме милосердия) в Абзелиловском районе, жертвами стали 11 человек. Власти Башкирии направили миллион рублей на поддержку пострадавшим. - Уголовное дело возбуждено. Прокуратура очень плотно приступила к проверке подобных социальных учреждений. Надо понять, сколько у нас подобного рода учреждений. Как только мы начинаем их «излишне проверять», нам говорят, что мы «излишне бизнес кошмарим». <...> Совершенно точно, что это слабое звено. Когда петух жареный клюнет, тогда только начинаем заниматься, —сообщил Радий Хабиров. О новом врио мэра Уфы Радий Хабиров впервые официально представил Сергея Грекова в качестве врио мэра Уфы. - Человек с безупречной деловой репутацией и, на мой взгляд, сможет решать масштабные проблемы в Уфе, - прокомментировал глава Башкирии. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, по состоянию на 9.00 21 декабря в Башкирии зарегистрировано 17419 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 159 новых случаев. В стационарах находятся 832 пациента, из них подключены к ИВЛ 68 пациентов. За прошедшую неделю из больниц после лечения выписались 660 человек. Всего выписано в связи с выздоровлением за все время 79% от числа заболевших. Дома получают лечение 2750 человек, выписано 890 человек. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,929 млн исследований. В сутки проводится 270 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 6405 коек, коечный фонд загружен на 74,5%. Жителям Башкирии выдано 12 тысяч лекарственных наборов для лечения коронавируса дома. Уровень вызовов скорой помощи составил 1167 заявок в сутки, по республике – 2450 заявок в сутки. Сегодня вакцинация от гриппа в Башкирии завершена, прививку поставили 2,201 млн человек. Также Башкирия получила очередную партию в 1200 доз вакцины от коронавируса. Партия рассчитана на медработников, соцработников, учителей, работников МФЦ и МВД. О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За неделю в Центр поступило 2804 звонка, всего – 21 818 звонков, большинство звонивших – из Уфы. Чаще всего звонят жители Башкирии в возрасте от 35 до 59 лет и от 60 до 75 лет. Наиболее популярными (45,2%) остаются вопросы, касающиеся амбулаторной помощи пациентам. Далее идут вопросы по результатам тестов на коронавирус (13,2%), а также лекарственное обеспечение и лечение коронавируса в больницах (по 7,7%). Жители Башкирии с 15 до 18 часов смогут узнавать по горячей линии о своих родственниках, находящихся в госпиталях. Отмечается, в новогодние праздники Центр будет работать с 8 до 20 часов ежедневно. О помощи волонтерам Что касается волонтерской помощи, то адресная социальная или продуктовая помощь была оказана 5860 жителям Башкирии, с ноября – 39 тысячам остро нуждающимся жителям. Всего с начала пандемии волонтерский штаб помог более 413 тысячам жителей Башкирии. Лицам из группы риска доставлено более 1 млн масок. 574 волонтера переболели коронавирусом, из них 442 человека вернулись к волонтерской деятельности снова. О критике Минстроя РБ Радий Хабиров раскритиковал руководство республиканского минстроя, у которого имеются вовремя не завершенные объекты строительства. - За два года я сидел, краснел на ВКСах, когда федеральные министры указывали, что в Башкортостане что-то не успевают. Я так больше не буду. Придумайте систему. Год пройдет – кто не успел, будем искать других руководителей. Деньги с таким трудом достаем, - признался глава Башкирии. По данным министра строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиком в Башкирии расторгнуты три госконтракта – по строительству бассейнов в селах Ермолаево и Федоровка, а также по реконструкции стадиона «Спартак». Сроки завершения строительства будут определены только после проведения повторных торгов. О критике Министерства ЖКХ Башкирии Министр ЖКХ Борис Беляев сообщил, что замечания по ремонту подъездов в Башкирии, проведённому в 2019 году, выявлены в 71 многоквартирном доме. Основными замечаниями явились отслоение краски и штукатурки, трещины и следы подтеков на стенах и потолках. По словам министра, в 59 домах уже устранены нарушения. - Прошел месяц-два, где-то штукатурка сыпаться начала, где-то что-то отлетать. Это было из-за некачественной работы. Я дал срок, после которого начну уже глав позорить на всю республику. Если бы я был главой, мне было бы очень стыдно, - добавил Хабиров. О критике Минздрава РБ из-за оттока врачей Глава республики Радий Хабиров раскритиковал министра Максима Забелина после его доклада об оттоке врачей из городов Башкирии. Так, больше всего медиков – 57 человек – покинули Стерлитамак, еще 14 уехали из Салавата. - Я когда перестану слушать про ситуацию в здравоохранении Салавата? Вы проведите там ВКС со Стерлитамаком и Салаватом. Если не хотят главы этим заниматься, давайте поговорим с главами. Делаем дорожную карту с проверкой через каждый квартал. Будет здравчас, просьба такая: определите и проговорите с врачебным сообществом, с каким плюсом вы выходите на следующий год, - поручил Хабиров Назарову. Об охране общественного порядка на Новый год По данным МВД Башкирии, на массовых гуляниях в Башкирии в ночь с 31 декабря на 1 января планируют принять участие 110 тысяч человек, в Рождество Христово – около 21 тысячи жителей республики. В новогоднюю ночь будут задействованы около 2000 сотрудников ОВД по всей республике, а также 1500 общественников. Также будут работать 400 инспекторов ДПС и 200 патрулей.

