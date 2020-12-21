Перенос послания Главы РБ и разнос министерств: главное с оперативки Хабирова

О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, по состоянию на 9.00 21 декабря в Башкирии зарегистрировано 17419 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 159 новых случаев. В стационарах находятся 832 пациента, из них подключены к ИВЛ 68 пациентов. За прошедшую неделю из больниц после лечения выписались 660 человек. Всего выписано в связи с выздоровлением за все время 79% от числа заболевших. Дома получают лечение 2750 человек, выписано 890 человек. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 1,929 млн исследований. В сутки проводится 270 тестов на 100 тысяч населения. Развернуто 6405 коек, коечный фонд загружен на 74,5%. Жителям Башкирии выдано 12 тысяч лекарственных наборов для лечения коронавируса дома. Уровень вызовов скорой помощи составил 1167 заявок в сутки, по республике – 2450 заявок в сутки.