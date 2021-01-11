Возврат денег за отопление и пробки на Бельском мосту: главное с оперативки Хабирова

- Я сегодня ехал, обычно доезжал за 40 минут, сегодня доехал за один час пять минут. Нам жителям надо четко объяснить, что мы входим в плодотворную фазу – расшивки узла моста через Белую. Вставка абсолютно не будет работать, если не будет развязки. После мы будем закрывать мост 1956-го года на реконструкцию, которая требуется. Поэтому весь этот узел в ближайшие четыре-пять лет будет для нас сложным, - отметил Хабиров.