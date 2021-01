Возврат денег за отопление и пробки на Бельском мосту: главное с оперативки Хабирова

Радий Хабиров заявил, что праздники в Башкирии прошли «без особых потерь». Он поручил чиновникам с первого дня войти в деловой режим работы, отметив, что впереди «насыщенный и плодотворный год».

О пробках из-за ремонта развязки на Бельском мосту Первый рабочий день нового 2021 года обозначился девятибалльными пробками в Уфе. - Я сегодня ехал, обычно доезжал за 40 минут, сегодня доехал за один час пять минут. Нам жителям надо четко объяснить, что мы входим в плодотворную фазу – расшивки узла моста через Белую. Вставка абсолютно не будет работать, если не будет развязки. После мы будем закрывать мост 1956-го года на реконструкцию, которая требуется. Поэтому весь этот узел в ближайшие четыре-пять лет будет для нас сложным, - отметил Хабиров. Глава Башкирии также возмутился тем, что работы с ремонтом развязки начались до 11 января. Попытки достучаться до жителей он оценил «на двоечку». - Люди опаздывали в школы и на работу и сами искали пути, как заехать в город. Весь этот негатив мы собирали, - добавил глава региона. Хабиров также отметил, что «сотни тысяч людей будут стоять в очереди и мучиться». Он предложил чиновникам перейти на другой график работы, «если это помогает». Глава республики также предложил подрядчику перейти на круглосуточный режим работы и сократить срок ремонта развязки. - Вплоть до того, чтобы поменять режим работы школ. Мы застопорили главный въезд в нашу столицу, в наш город, - подчеркнул Хабиров. Глава Башкирии также отметил, что необходимо учитывать сохранение историко-культурного наследия республики – в частности, речь идет о раскопках на территории древнего городища. О высоких счетах за отопление от БашРТС Радий Хабиров попросил чиновников представить реальную картину происходящего с платежками за отопление в Башкирии, а в тех случаях, где жители республики заявили о необоснованности платежей, – разобраться и вернуть им деньги, а если счет еще не оплачен, то обновить квитанцию. - Уже не первый раз сталкиваемся, как Новый год, так начинаются свистопляски, - отметил Хабиров. Также глава Башкирии поручил изучить начисления за отопление, выставляемые предприятием МУП УИС. По данным министра ЖКХ Бориса Беляева, по итогу проверок увеличение платы за отопление в декабре 2020 года в пределах 42% соответствует параметрам изменения среднемесячной температуры. Выездные проверки прошли в Уфе 7-8 января в 25 многоквартирных домах. Правильность начислений по конкретным квартирам проверит Государственный комитет Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Отмечается, что повышение температуры теплоносителя в отдельные дни при некорректной работе внутридомовых приборов учета могло привести к повышенному потреблению тепла. О текущей ситуации с коронавирусом в Башкирии По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, ситуация с коронавирусом в Башкирии в новогодние праздники была стабильной. По состоянию на 11 января в Башкирии зарегистрировано 20901 случай заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 165 новых случаев. В стационарах находятся 826 пациентов, из них подключены к ИВЛ 11 пациентов. Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 25 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 2,106 млн исследований. Развернуто 6300 коек, коечный фонд свободен на 30,5%. В новом ковид-госпитале Стерлитамака находится 112 человек. Также Башкирия получила очередную партию в 7600 доз вакцины от коронавируса. Проводится вакцинация вторым компонентом препарата. Ожидается поступление еще одной партии вакцины не менее в 6000 доз. - Спасением для нас является вакцинация. Надо организованно ее проводить. Есть ряд людей, которые систематически отказываются вакцинироваться. А нам нужно 2/3 населения подвести к этому. Это почти 2,5 млн человек. Людей надо убеждать. Очень много лживой и необоснованной информации, - добавил Хабиров. Также глава Башкирии поручил постепенно снимать коронавирусные ограничения с юношеского спорта и увеличить число спортивных мероприятий среди молодежи. О работе Ситуационного антиковидного центра Башкирии Работа сотрудников Центра делится на две смены. Ежедневно в каждой смене работают от 70 до 75 человек – это группы операторов, ординаторы и медэксперты. За новогодние праздники с 1 по 10 января в Центр поступило 3180 звонка, всего – 21 818 звонков, большинство звонивших – из Уфы. Чаще всего звонят жители Башкирии в возрасте от 35 до 59 лет и от 60 до 75 лет. Наиболее популярными (61,3%) остаются вопросы, касающиеся амбулаторной помощи пациентам. Далее идут вопросы по результатам тестов на коронавирус (15,1%), а также вопросы по стационарной помощи пациентам (5,7%) и вакцинации (3,3%). О вождении в нетрезвом виде в новогодние каникулы в Башкирии По данным Минтранса Башкирии, с 1 по 10 января 2021 года 470 водителей управляли транспортом в нетрезвом виде, из них шестеро совершили ДТП. - В целом, есть, над чем работать. Мы занимаем четвертое место в стране по количеству погибших на дорогах. Надо выбираться из этой ямы. Мы два года занимаемся, но темпы не те. Посчитайте, к какой цифре мы будем идти. С учетом, что за прошлый год министерство мою задачу не выполнило, - подчеркнул глава Башкирии. Об аварии с двумя маршрутками, где погибли двое детей Радий Хабиров поручил Минздраву оказать все меры для спасения двух сестер, оказавшихся в тяжелом состоянии после ДТП с двумя автобусами в Салаватском районе Башкирии. - Операции проведены, состояние на утро стабильно тяжелое, сестры пока не транспортабельны. Как только будут транспортабельны, будут эвакуированы в Уфу, - заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. По данным Минтранса Башкирии, автобусы принадлежат ИП Ибрагимову, транспорт 2014 года выпуска, автобусы заказные, не маршрутные. Осуществляли деятельность законно, лицензию имеют. О преступлениях в новогодние праздники По данным МВД, в новогодние каникулы в Башкирии было совершено около 16 тысяч сообщений о правонарушениях. Из них шесть убийств, четыре случая причинения тяжкого вреда здоровью, шесть грабежей, три разбойных нападения и 364 кражи. Пресечено около 2000 правонарушений. 316 случаев управления транспортом в нетрезвом виде пресечено. В Башкирии прошло свыше 800 новогодних мероприятий, которые посетили более 133 тысяч человек, из них 55 тысяч – дети. За порядком следили 4000 сотрудников ОВД и около 3000 сотрудников частной охраны. О вывозе мусора в новогодние праздники По данным Минэкологии РБ, с начала 2021 года вывезено более 300 тысяч тонн отходов, в новогодние праздники отмечается повышенное накопление мусора, в полтора-два раза выше обычного. Сегодня в Башкирии действуют 20154 мусорных площадки, на которых располагаются более 54 тысяч контейнеров. По каждой мусорной площадке сформирован график вывоза мусора. Радий Хабиров поручил задуматься о следующем этапе повышения тарифов за вывоз мусора, чтобы операторы могли начать переработку отходов. О переписи населения в Башкирии Радий Хабиров поручил чиновникам внимательно посчитать численность населения в муниципалитетах республики. - Надо постараться добыть сведения, мы должны получить картину нашей республики. Осталось всего лишь три месяца. Нам нужно около 90 тысяч переписчиков, которые пойдут по домам. Нужно вопросы безопасности решить. Люди должны знать, для чего перепись делается. Иногда они очень настороженно к этому относятся, - добавил глава республики. Послесловие - Каждый день в 12 часов ночи все ваши заслуги обнуляются, а все ваши «косяки» удваиваются. Поэтому прошу вас быть ответственными, уверенными в себе, - добавил Радий Хабиров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter