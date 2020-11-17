В Башкирии на 42% увеличилось количество граждан-банкротов

— Внесудебная процедура банкротства граждан предполагает, что должник может объявить себя банкротом без участия суда и финансового управляющего, с непогашенным долгом от 50 до 500 тысяч рублей без учета неустойки (штрафов, пени), процентов за просрочку платежа, если в отношении него окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю, и не возбуждено иное исполнительное производство, — пояснила врио начальника отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по РБ Миляуша Миниярова.