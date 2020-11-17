В Башкирии на 42% увеличилось количество граждан-банкротов

В Башкирии на 42% увеличилось количество граждан-банкротов

Вчера, 18:02ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Управление Росреестра по Башкирии подготовило анализ количества граждан-банкротов за девять месяцев 2020 года. Выяснилось, что в этом году без нажитого капитала остались на 42% людей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, в 2019 году было проведено 2013 процедур банкротства. В 1945 случаях провели процедуры реализации имущества, еще в 68 – реструктуризацию долгов. В 2020 году общее количество арбитражных дел выросло до 3342. Большинство из них было также направлено на реализацию имущества.

В управлении Росреестра также отметили, что 163 человека воспользовались поправками в законодательство о банкротстве и попытались завершить процедуру без участия суда. При этом 26 заявителей действительно оказались банкротами, 38 гражданам было отказано в процедуре, еще 99 заявлений возвращено.

— Внесудебная процедура банкротства граждан предполагает, что должник может объявить себя банкротом без участия суда и финансового управляющего, с непогашенным долгом от 50 до 500 тысяч рублей без учета неустойки (штрафов, пени), процентов за просрочку платежа, если в отношении него окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю, и не возбуждено иное исполнительное производство, — пояснила врио начальника отдела по контролю в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по РБ Миляуша Миниярова.

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