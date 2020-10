Горящий трехэтажный дом в Башкирии оказался долгостроем компании-банкрота

Трехэтажный многоквартирный дом, который в настоящее время тушат пожарные в селе Иглино в Башкирии, оказался долгостроем.

Как сообщил в соцсетях глава района Николай Самойленко, загорелся дом с литерой 1В. Напомним, компания «Стройиндустрия», которая являлась застройщиком данного дома, была признана банкротом в 2018 году. Как сообщал «Коммерсантъ-Уфа», затраты на завершение пяти домов «Стройиндустрии», ввод которых планировался на 2015-2016 годы, оценивались в 2019 году в 160 млн рублей. В число обманутых дольщиков попал 121 человек, сумма требований достигла 200 млн рублей. В августе 2020 года Иглинский межрайонный суд Башкирии приговорил экс-директора «Стройиндустрии» Наталью Напольскую к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество», «Невыплата заработной платы». В 2020 году дом попал в число тех, что согласился достраивать федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. По словам главы Иглинского района, дом не был заселен, пострадавших при пожаре нет, работы по тушению продолжаются.

