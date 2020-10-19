Горящий трехэтажный дом в Башкирии оказался долгостроем компании-банкрота

Напомним, компания «Стройиндустрия», которая являлась застройщиком данного дома, была признана банкротом в 2018 году. Как сообщал «Коммерсантъ-Уфа», затраты на завершение пяти домов «Стройиндустрии», ввод которых планировался на 2015-2016 годы, оценивались в 2019 году в 160 млн рублей. В число обманутых дольщиков попал 121 человек, сумма требований достигла 200 млн рублей.