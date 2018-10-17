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В Башкирии жители деревни решили наладить дороги на свои деньги
Сюжеты:
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В Башкирии жители деревни решили наладить дороги на свои деньги

Сегодня, 17:46ОбществоВиктория КуприяноваФото: Фото Татьяны Галановой
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