В Башкирии жители деревни решили наладить дороги на свои деньги

В деревне Калининское Иглинского района республики вот уже несколько лет дороги либо полностью разбиты, либо отсутствуют вовсе. Едва началось строительство в 2017 году, как появились новые проблемы: дорожники то строили, то бросали это дело, пришлось сельчанам даже обратиться в ФСБ России с заявлением на чиновников: шел дождь – и дорога моментально превращалась в непролазную топь. Тогда жители деревни предположили, что средства, выделенные на строительство дороги, могли быть расхищены.

Собрание местных жителей. Фото: Фото Татьяны Галановой

Так это было или нет, но весной 2018 года было решено взять инициативу в свои руки и на собственные средства проложить дороги. 12 мая 2018 прошло собрание жителей деревни – 110 человек - с представителями администрации аппарата главы РБ, Иглинского района и Калтымановского сельсовета, после чего за лето удалось решить большую часть дорожных проблем.

Найти «по соседям» 300 тысяч рублей, софинансирование и внести самый главный вклад – свое время и силы на неоплачиваемые работы: теперь, судя по всему, дорожные вопросы в Башкирии решаются так.

- За лето 2018 года с помощью администрации Калтымановского сельсовета удалось провести работы по оканавливанию, обустройству основания и отсыпке щебнем двух улиц деревни, - рассказала активистка Татьяна Галанова. – Всего удалось собрать 300 тысяч рублей: соседи разные суммы давали, в зависимости от возможностей: кто 5 тысяч рублей принесет, кто 10.

- Отсыпали щебнем дорогу, но нам не выделили дорожный каток, грунт мягкий и щебень ушел в основание дороги, - пояснила она. - Теперь практически осталась одна глина, поэтому мы собираемся в 2019 году сделать нормальные дороги с помощью программы ППМИ – федеральной программы поддержки местных инициатив.