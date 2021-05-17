В Уфе «Ночь музеев» посетили более 22 тысяч человек

Более 22 тысяч жителей Уфы и Башкирии приняли участие во Всероссийской музейной акции. Свыше ста культурных учреждений работали для горожан в ночь с 15 на 16 мая. Эта акция проходит уже 11 год подряд.

Для тех, кто не хотел или не мог посетить массовые мероприятия, были организованы «культурные стриминги». В режиме онлайн можно было наблюдать за трансляциями из Национального музея Башкирии, республиканского музея Боевой Славы, музея истории города Уфы и других учреждений. Всего данные публикации собрали более 46 тысяч просмотров в социальных сетях. Следующее крупное событие запланировано на 4 ноября. В этот день состоится Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2021», в которой примут участие музеи города и республики.

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