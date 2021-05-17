В Уфе «Ночь музеев» посетили более 22 тысяч человек

В Уфе «Ночь музеев» посетили более 22 тысяч человек
В Уфе «Ночь музеев» посетили более 22 тысяч человек
Сегодня, 08:30ОбществоКарина МамаеваФото: Минкульт РБ
Более 22 тысяч жителей Уфы и Башкирии приняли участие во Всероссийской музейной акции. Свыше ста культурных учреждений работали для горожан в ночь с 15 на 16 мая. Эта акция проходит уже 11 год подряд.

Для тех, кто не хотел или не мог посетить массовые мероприятия, были организованы «культурные стриминги». В режиме онлайн можно было наблюдать за трансляциями из Национального музея Башкирии, республиканского музея Боевой Славы, музея истории города Уфы и других учреждений. Всего данные публикации собрали более 46 тысяч просмотров в социальных сетях.

Следующее крупное событие запланировано на 4 ноября. В этот день состоится Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2021», в которой примут участие музеи города и республики.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы