Событийный винегрет: почему «Ночь музеев» в Башкирии потеряла былую красоту?

«Ночь музеев» — одна из культурных «ночей», которые ежегодно проходят по всему миру, в том числе и в Башкирии. За 15 лет эти акции стали неизменной частью культурной жизни региона, но со временем их смысл как будто бы стерся и потерял былую яркость.

Программа в 2021 году, мягко говоря, обширная — более 400 мероприятий пройдет в музеях и выставочных пространствах по всей Башкирии. Тем не менее список мероприятий периодически вызывает ощущение, что «Ночь музеев» для Башкирии — что-то вроде сабантуя, который вынужденно проходит на музейной территории. Так, например, в Аургазинском историко-краеведческом музее запланированы массовая зарядка и беседа про ЗОЖ, правильное питание и гигиену. В Абзелиловском музее будет познавательный час «Телефон — чудо ХХI века» и мастер-класс по приготовлению корота. Дюртюлинский историко-краеведческий музей откроет лабораторию с познавательными экспериментами и организует встречу с многодетной семьей, которые воспитывают девятерых детей. В национальном музее во время «Ночи» будут концертные номера — от классической музыки до бардовской песни, планируются мастер-классы по росписи имбирных пряничков и созданию оригами. В Стерлитамакской картинной галерее пройдет встреча с создательницей некого клуба успешных и счастливых людей «Добрянка. Серфинг подсознания». И так далее, и так далее. Куда сходить на «Ночь музеев» в Уфе: выбираем 7 самых ярких событий акции Площадки, расположенные в районах, в чем-то можно понять: в условиях дефицита культурных событий и серьезных ресурсов (вплоть до интернета) привлечь внимание местных жителей не так-то просто, поэтому и приходится устраивать тарарам и блины, оставляя на фоне поскучневшую возможность в очередной раз посмотреть некоторое количество местных реликвий. Параллельно с этим, очевидно, им нужно выполнять план и отрабатывать тематические мероприятия. В частности, в этом году изрядная доля музейных событий посвящена Фольклориаде — впрочем, это неплохо вписывается в контекст разговора с культурными традициями и историей. Как связана «Ночь музеев» с лихорадочно объявленным Годом здоровья и активного долголетия — вопрос риторический, но особенно безответный для сотрудников бюджетных учреждений. Связь музеев и галерей с экологическими уроками тоже трудно объяснима, хотя лекция по способам обращения с ТБО в том же национальном музее РБ не хочется называть лишней. Так или иначе в программе «Ночи музеев» в Башкирии за последние годы сформировался событийный винегрет из всего подряд. При этом главное наполнение, как правило, — это текущие выставки или экспозиции, которые открылись за несколько дней до акции. Самое забавное, что нечто подобное происходит и во время «Библионочи», которая аккумулирует аналогичные сабантуи с небольшим литературным уклоном уже на территории библиотек. И здесь тоже можно понять бюджетных работников, которые пляшут как умеют, потому что, очевидно, дополнительных средств на все эти активности, если и выделяются, то очень немного. Ну и разницу между музейным работником и аниматором тоже никто не отменял, как, впрочем, не отменяется проблема «перевода» старых методов подачи информации на язык молодого поколения. Фото: Медиахолдинг 1Mi К слову, все эти оговорки, которыми хочется оправдать людей, исполняющих поручения по налаживанию культурной жизни после коронавируса (хотя почему после), — тоже любопытный момент. Понять-то мы поймем — который год уже, как волки, смотрим в лес, то есть в интернет в поисках того, что не будет похоже на стереотипно местный культурный продукт — но год от года основной событийный ландшафт остается по-прежнему тусклым. Да, массовым (вспомнить хотя бы фестивали «Сердце Евразии» или «Серебряный Акбузат»), но серым и стылым. В результате получается, что эксклюзивы — нетривиальные экспозиции, направленные не столько в прошлое, сколько в будущее, и хоть сколько-нибудь яркие события в очередной раз оказываются «Ночью» не в головных бюджетных музеях, а в частных галереях, которых и для одной только Уфы маловато будет. Как будто они больше заинтересованы в притоке посетителей, хотя по факту для посетителей остаются «более бесплатными», чем госмузеи.

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