Куда сходить на «Ночь музеев» в Уфе: выбираем 7 самых ярких событий акции

Организаторы акции обещают пустить бесплатный автобус между Национальным музеем РБ (ул. Советская, 14) и Домом занимательных наук «Интеллектус» (ул. Софьи Перовской, 52/2). От Национального музея РБ автобус будет курсировать каждый час с 19.00 до 23.00 включительно, от «Интеллектуса» — с 19:30 до 22:30 включительно.
Mkset выбрал из программы «Ночи музеев» 7 самых запоминающихся событий, которые состоятся на уфимских площадках.
Национальный музей РБ (ул. Советская, 14)
Помимо различных мастер-классов в музее будут открыты четыре выставки. Общероссийский проект из 40 фотографий «Первый: Гагарин и Куба» рассказывает о части жизни первого советского космонавта, связанной с Кубой.
На выставке «Там мир затерянных времен Откроет всем моя лопата…» можно будет увидеть уникальные предметы прошлого — зеркала Золотой Орды, арабские дирхемы XIV века и атрибуты раннего периода ислама. Выставка посвящена памяти известного башкирского археолога Геннадия Гарустовича. Он изучал тюркоязычных кочевников эпохи средневековья и вопросы религиоведения на Южном Урале, является автором раскопок мавзолея Хусейн-бека — первого имама на территории современного Башкортостана.
Выставка «Хроникеры войны» рассказывает о писателя и поэтах Башкирской АССР, которые прошли войну в качестве военных корреспондентов, журналистов армейских газет и боевых листков. Здесь представлены итоги творческого осмысления трагических событий — произведения, напечатанные до и после войны, а также материалы героев войны, опубликовавших свои воспоминания в художественной обработке, — Мусы Гареева, Даяна Мурзина. На выставке также можно увидеть предметы солдатского быта, фототехнику военного времени, предметы обмундирования и личное оружие.
Выставка «35 лет участия жителей Башкортостана в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» посвящена уроженцам республики, участвовавших в ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века. В экспозиции — фотографии и документы участников ликвидации, а также предметы, связанные с Чернобыльской АЭС.
Единый входной билет — 100 руб. (кроме льготных категорий посетителей)
Музей полярников — региональное отделение Русского географического общества (ул. Октябрьской революции, 8)
Здесь состоится выставка, которая станет прообразом экспозиции нового для Уфы музея полярников. Экспозиция будет посвящена легендарному исследователю Арктики Валериану Альбанову.
В ближайшие годы музей полярников расположится в отреставрированной усадьбе купцов Соловьевых (Свердлова, 88). Напомним, именно дневник Альбанова вдохновил в свое время Вениамина Каверина написать знаменитую книгу «Два капитана», а сам полярный штурман послужил прототипом одного из героев. В 2020 году сообщалось, что региональное отделение Русского географического общества РБ получит президентский грант на создание музейной экспозиции, посвященной полярникам (речь шла о 6 млн руб.).
Вход бесплатный.
Музей им. Нестерова (ул. Гоголя, 27)
В «Ночь» будут открыты текущие выставки, приуроченные к 100-летию музея. В частности, экспозиции русской живописи XVIII–XIX вв., русского и зарубежного фарфора, произведения Михаила Нестерова.
В их числе — полная экспозиция коллекции искусства стран Востока из собрания. Это произведения искусства, поступившие в музей в первой половине ХХ века. Так, здесь можно увидеть около 200 произведений, созданных мастерами Китая, Японии, мавританской Испании, Ирана и Османской империи XVII — начала ХХ веков: скульптура, живопись, художественная бронза, резьба по камню, дереву и кости, фарфор, эмаль, оружие, предметы быта и многое другое, в том числе — уникальные памятники, представленные широкой публике впервые.
Вход на выставки и события «Ночи» — 50 руб.
Галерея «Мирас» (ул. Ленина, 72)
Выставка «За границами столицы» — совместный проект галереи «Мирас» и 11.12Gallery (Москва), посвященный презентации избранных произведений региональных художников со всей России.
— География нашей страны поистине впечатляет размерами, так же, как и количество талантливых людей, проживающих рядом с нами. Часто складывается так, что их искусство начинает высоко цениться профессионалами и выходит на мировой уровень, но при этом у себя на родине они по-прежнему остаются инкогнито. Наша выставка призвана восстановить справедливость и обратить внимание зрителей на таких художников, — рассказали в галерее «Мирас».
Так, в экспозицию вошли произведения Рината Волгамси, Дамира Муратова, Арт Секты Simple Things, Владимира Семенского, Алексея Азарова, Славы Птрк и др.
Вход свободный.
Галерея «Ижад» (ул. Космонавтов, 22)
Главное событие «ночи» в этой галерее — российско-польский выставочный проект «Человек в переводе». В экспозиции — полифония жанров: видеоарт, анимация, графика, инсталляция, скульптура. Авторы проекта, определяя контекст, называют игру в испорченный телефон. Так, в качестве основы были взяты стихотворения на русском и польском языках. Получив соответствующий перевод, польские и русские художники «перевели» тексты на язык изобразительного искусства. В проекте участвовало около 50 российских, польских и полонийных художников.
Вход на выставку и мероприятия «Ночи» — 40 руб.
Галерея «Х-МАХ» (пр. Октября, 116)
В «Ночь музеев» в галерее откроется новая выставка Дамира Муратова «Навсегда», которого называют наследником поп- и соц-арта, поскольку он работает с образами рекламы, массовой культуры и политики.
— Выставка будет представлять собой множество небольших картинок-историй, группирующихся вокруг большой центральной работы. Возможно, это несколько маленьких эпизодов, рассказанных одним лицом или, возможно, наоборот, одно большое повествование, которое ведется от лица многих. Здесь зритель следует за персонажами, рассматривая небольшие картинки из их жизни, также как в реальной жизни пролистывает информационную ленту друзей в соцсетях, чьи публикации также складываются в своеобразные истории, — отмечают организаторы выставки.
Вход свободный
ЦСИ «Облака» (ул. Бакалинская, 3)
В числе мероприятий в центре современного искусства «Облака» стоит отметить мультимедийную выставку, посвященную творчеству Василия Кандинского, а также презентацию галереи «Свободная зона», где любой желающий сможет организовать выставку своих работ без искусствоведческого ценза. «Альянс Франсез Уфа» выступит с интерактивной лекцией «Пять великих музеев Франции», также запланирована творческая встреча с карикатуристом Камилем Бузыкаевым.
Вход свободный.