В Башкирию из Сургута перенесут завод сборки и ремонта тракторов
17 апреля, 10:56ОбществоКарина МамаеваФото: vk.com
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Об этом сообщил Радий Хабиров в своих соцсетях.
В Башкирии к 2024 году появится новый завод по производству и ремонту тракторов «Кировец». Инвесторы из Сургута перенесут свое предприятие в нашу республике, сообщил Радий Хабиров в своих соцсетях.
— Место под производственную базу выбрали в деревне Кабаково Кармаскалинского района. Поможем с газификацией и водоснабжением производственного участка. Рынок сбыта тракторов в нашем сельскохозяйственном регионе – очень перспективный, — отметил Радий Хабиров.
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, на предприятии смогут работать около 70 жителей Башкирии. Таким образом Радий Хабиров хочет также привлечь на родину вахтовиков из Сургута.
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