В Башкирию из Сургута перенесут завод сборки и ремонта тракторов

В Башкирии к 2024 году появится новый завод по производству и ремонту тракторов «Кировец». Инвесторы из Сургута перенесут свое предприятие в нашу республике, сообщил Радий Хабиров в своих соцсетях.

— Место под производственную базу выбрали в деревне Кабаково Кармаскалинского района. Поможем с газификацией и водоснабжением производственного участка. Рынок сбыта тракторов в нашем сельскохозяйственном регионе – очень перспективный, — отметил Радий Хабиров.