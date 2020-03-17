В Башкирии отчитались о строительстве нового завода за 314 млн рублей
Глава республики посетил Благовещенск с рабочим визитом - здесь начал работу вагоноремонтный завод.
По данным пресс-службы главы региона, речь идет о производстве компании ООО «Реилго» (RAILGO) в 40 км от Уфы. Проект предусматривает мощность до 1 600 колес в месяц в 2 этапа. Общий объем инвестиций составил около 314 млн рублей.
Как заявил председатель правления RAILGO Рахман Халилов, предприятие предусмотрено на 200 новых рабочих мест, а в будущем это число планируется увеличить до 600 человек.
На заводе будут выпускать и ремонтировать колесные пары для грузовых вагонов, которые перевозят нефть и нефтепродукты.
Напомним, что согласно подписанному соглашению между республикой и RAILGO, компания планирует инвестировать в Башкирию до 20 млрд рублей.
Справка
Транспортно-экспедиторская компания RAILGO создана в 1997 году. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в компанию также входят «Таганрогский танкерный флот», терминал по перевалке нефтеналивных грузов «Курганнефтепродукт» и ремонтный пункт «Петролсиб-Сервис». В марте 2019 компания решила зарегистрироваться в Уфе.