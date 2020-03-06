В Башкирии хотят продать Мелеузовский сахарный завод

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил, что компания «Продемикс» намерена продать Мелеузовский сахарный завод за 300 млн рублей. Решение связывают с падением цен на сахар в России, в результате чего производство на предприятии было заморожено в начале года.

По словам главы ведомства, если не будет найден новый покупатель, то завод закроют. В настоящий момент, по данным «РБК-Уфа», власти рассматривают три варианта решения проблемы.

В первом случае предприятие остается у компании, а аграрии увеличат посевы сахарной свеклы, чтобы разгрузить завод. Во втором завод закрывают и рассматривают как производственную площадку, корнеплоды будут сдавать на других сахарных предприятиях Башкирии. В третьем случае завод профинансирует крупный инвестор.