В Башкирии хотят продать Мелеузовский сахарный завод
Власти республики видят три варианта развития сценария.
Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов сообщил, что компания «Продемикс» намерена продать Мелеузовский сахарный завод за 300 млн рублей. Решение связывают с падением цен на сахар в России, в результате чего производство на предприятии было заморожено в начале года.
По словам главы ведомства, если не будет найден новый покупатель, то завод закроют. В настоящий момент, по данным «РБК-Уфа», власти рассматривают три варианта решения проблемы.
В первом случае предприятие остается у компании, а аграрии увеличат посевы сахарной свеклы, чтобы разгрузить завод. Во втором завод закрывают и рассматривают как производственную площадку, корнеплоды будут сдавать на других сахарных предприятиях Башкирии. В третьем случае завод профинансирует крупный инвестор.
В настоящий момент сотрудников Мелеузовского предприятия переведут на Чишминский и Раевский сахарные заводы.