«Деньги получили только избранные»: фермеры Башкирии жалуются на отсутствие поддержки

В Башкирии группа фермеров Хайбуллинского района написала обращение в адрес главы района и правительства республики. Дело в том, что 2019 год для сельхозпроизводителей был убыточным из-за засухи.

Тогда, в августе 2019 года, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, согласно которому все фермеры, которые потерпели убытки, смогут получить денежную поддержку. По мнению аграриев, компенсацию от государства в рамках введенного режима чрезвычайной ситуации получили далеко не все.

— Денежные средства получили только «избранные» хозяйства, хотя документы, обосновывающие ущерб от гибели сельхозкультур, были предоставлены в Министерство сельского хозяйства РБ всеми сельхозпроизводители Хайбуллинского района, — говорится в обращении.

Обращение подписали 16 фермеров. Сейчас из-за прошлогодних убытком и отсутствия поддержки у них нет денег на покупку семян и удобрений, которые именно сейчас жизненно необходимы. Аграрии надеются, что правительство республики разберется в ситуации и выделит дополнительные средства, чтобы поддержку получили все.

Редакция отправила запрос в министерство сельского хозяйства РБ. Как только поступит ответ, мы его опубликуем. В правительстве региона нам заявили, что «вопрос в разработке, ситуация на контроле».

Напомним, ранее мы уже рассказывали о похожих претензиях аграриев, посчитавших, что субсидии в рамках программы «Агростартап» часто предоставляются авторитетным бизнесменам, депутатам и бывшим чиновникам. Последние тогда заверили, что решающее значение имеют все-таки не связи претендента на господдержку, а качество его бизнес-плана.