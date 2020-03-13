Одни в поле: в Башкирии аграрии заявили, что гранты не доступны «простым смертным»

После нашей прошлой публикации, посвященной практике выделения так называемых «агростартапов» в Башкирии, в редакцию Медиакорсети обратились сельчане с новой порцией критики в адрес системы господдержки аграрного бизнеса.

Напомним, в 2019 году впервые аграриям Башкирии вручались гранты, называемые «агростартапами». В нашем прошлом материале сельчане довольно скрупулезно разобрали нереальные, с их точки зрения, требования, предъявляемые к конкурсантам. При этом начальник отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза РБ Ильмир Мухамадияров сообщил, что такие претензии необоснованны, поскольку решающее значение и основное число баллов претендент может получить по итогам защиты своего бизнес-проекта.

Скорее всего, эта формулировка немногое говорит тем, кто не участвовал в подобных конкурсах. Поэтому мы решили разобраться во всем вместе.

Свои среди чужих

Для начала наш информатор, пожелавший сохранить анонимность, проанализировал прошлогодние списки получателей агростартапов и выяснил, что многие из них являются бывшими чиновниками, депутатами разного уровня либо родственниками и близкими знакомыми действующих предпринимателей со всеми вытекающими отсюда предположениями. Нашему собеседнику это показалось странным, ведь в документах о конкурсе черным по белому написано, что «грант „Агростартап“ является формой господдержки для начинающих фермеров и малого бизнеса и поможет сделать первые шаги тем, кто только собирается организовать хозяйство или расширить границы подворья».

В то же время, к примеру, Зайнулла Насыров, получивший почти трехмиллионный агростартап, в прошлом являлся главой Миякинского района республики, а Флюр Ибрагимов, которому дали почти такую же сумму, раньше работал заместителем главы Чишминского района. Многие стартаперы являются бывшими либо действующими депутатами.

С одной стороны, логика тех, кто одобрял данные кандидатуры, понятна: опыт управленческой деятельности может стать гарантией успеха, ибо такой стартапер сможет умело развивать производство, в том числе при помощи наработанных ранее связей. Но опять же как тогда быть с визиткой конкурса, призывающей принять в нем участие тех, кто хочет сделать первые шаги в агробизнесе? Именно на эту красивую «приманку» клюнули многие, кто давно мечтал открыть своё дело.

— Когда я услышал, что появились агростартапы, очень обрадовался. Я давно мечтал начать свое дело в селе - и земля там есть, и с помещениями мне помогли бы родственники, и с деньгами для софинансирования. Думал, куплю бычков, буду развивать мясное животноводство. Собрал документы, отвез в минсельхоз. Мне обещали сообщить результаты, но я так и не дождался никакого звонка. Потом посмотрел списки тех, кто прошел конкурс. Не сомневаюсь, что там в основном — блатные, — в сердцах поделился своей обидой уфимец Наиль Хазиахметов. — Или даже если они и являются на самом деле аграриями, все равно имеют знакомых, которые подсказали, как лучше подготовиться к конкурсу, помогли написать бизнес-проект. Получается стартовые возможности были у всех разные — у них, людей со связями, и у нас, у простых людей. Куда уж нам, работягам, с ними тягаться! Обидно, что мне даже никто не позвонил. Пригласили бы, объяснили, в чем моя ошибка, как ее можно исправить. Тогда я, глядишь, если не в прошлом году, так в следующем бы попробовал свои силы. Но теперь, после такого отношения, я просто махнул рукой и похоронил уже свою мечту.

…Продолжив анализ списка, наш информатор выяснил еще более интересные детали. Так, среди получателей стартапов обнаружились люди, весьма далекие от аграрного бизнеса, — например, главный бухгалтер центральной районной больницы, методист отдела образования, преподаватель ОБЖ в колледже. С двумя из них нам удалось пообщаться по телефону.

Главный бухгалтер Бижбулякской ЦРБ Ильсияр Албогачиева получила около трех миллионов рублей в виде агростартапа, после этого она зарегистрировала КФХ с целью разведения молочного КРС. Но при этом до сих пор продолжает работать на своей должности в ЦРБ, готовит документацию для разных тендеров, то есть достаточно сильно занята.

— Я не готова была сразу заняться аграрным бизнесом, поэтому продолжаю работать в больнице. Собираюсь скоро на пенсию, и тогда уже буду покупать скот. По правилам агростартапа начать активно вести бизнес нужно в течение года после того, как выделены средства. Я надеюсь, что успею это сделать, — призналась Ильсияр Зинуровна в разговоре с корреспондентом Медиакорсети.

Вадим Галиханов, работающий в отделе образования Караидельского района, тоже получил около 3 млн рублей в виде агростартапа и зарегистрировал животноводческое КФХ мясного направления. При этом, по его словам, он пока не собирается оставлять свою должность и, по сути, руководит своим КФХ «дистанционно».

— Там работа идет, я нанял работников как положено, мы приобрели животных-нетелей. Так что у нас всё в порядке, — заверил Вадим Зуфарович.

Не удалось, к сожалению, связаться с 23-летним получателем трехмиллионного агростартапа Радифом Зиялтдиновым из Мечетлинского района, который является сыном успешного местного фермера Алика Зиялтдинова. Отец почти 13 лет развивает мясное и молочное животноводство. Про сына мечетлинские СМИ написали, что он с детства помогал отцу. Более подробной информации найти в открытых источниках не удалось. На обращение в соцсетях Радиф Зиялтдинов не ответил.

В довершение ко всему анализ списка получателей агростартапов-2019 выявил, что на сегодняшний день уже три КФХ, зарегистрированных получателями средств в середине прошлого года, ликвидированы. С момента проведения конкурса прошло чуть больше полугода. Таким образом получается, что из 115 победителей конкурса в строю официально остались 112.

Формула риска

Дальше мы решили не гадать и отправились за разъяснениями в министерство сельского хозяйства республики. Дать пояснения нам согласился директор ГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования РБ» Ирик Сакаев.

— Ирик Зуфарович, новый проект грантов для сельчан, который называется «Агростартап», заинтересовал многих. При этом у читателей, обратившихся в нашу редакцию, вызвали много вопросов чересчур строгие, на их взгляд, требования к конкурсантам…

— Все правила и требования по программе «Агростартап» прописаны, конечно же, в нормативно-правовых актах. Проект положения о проведении конкурса «Агростартап», как и любой другой подобный документ, проходит тщательную проверку в надзорных органах. Если там были какие-то условия, ограничивающие права заявителей, проект такого документа просто не прошел бы прокурорский «надзорный фильтр». К примеру, из положения о конкурсе было удалено требование к конкурсантам о том, что будущая предпринимательская деятельность в виде КФХ должна являться их единственным рабочим местом. Не исключаю, что со временем положение о конкурсе «Агростартап» будет меняться, совершенствоваться.

— Ирик Зуфарович, наши читатели проанализировали список получателей агростартапов и утверждают, что среди них много бывших и действующих чиновников, депутатов, руководителей сельхозпредприятий. А вот сельчан, делающих первые шаги в агробизнесе, не так уж и много. Как вы можете это прокомментировать?

— И бывший чиновник, и депутат, и бывший госслужащий, и директор сельхозпредприятия имеют право участвовать в конкурсе на правах обычного гражданина. Так прописано в нормативных документах.

Перед тем, как допустить их к конкурсу, специалисты проверяют их на соответствие требованиям, в том числе и по базе данным налоговой службы и других источников, уточняют, нет ли долгов по налогам, недавних (в течение трех лет) случаев банкротства, не получали ли господдержку в последнее время, не являлись ли в течение последних трех лет учредителями коммерческих структур (кроме КФХ, которое они зарегистрировали в год обращения).

Что же касается других требований, о которых говорят ваши читатели, то тут уже в соответствии с законодательством включаются механизмы защиты бюджетных средств, которые не позволяют расходовать их не по целевому назначению.

Еще раз повторю, что в положении о конкурсе прописаны четкие критерии для отбора участников, среди них — наличие земельного участка в собственности или в аренде, профильное образование, опыт в сельском хозяйстве, планируемое число новых рабочих мест и т. д. Каждый из этих критериев добавляет претенденту баллы.

Значение играют разные факторы: размер запрашиваемого гранта, удельный вес собственных средств, которые человек готов потратить на бизнес-проект, и, собственно, сам бизнес-проект, оценка за него может составлять от 1 до 10 баллов. Вот этот параметр имеет для конкурсантов решающее значение.

Но и здесь много нюансов. Конечно, процесс защиты играет ключевую роль. И тут отчасти можно согласиться с авторами вопроса, который вы озвучили: работяга, не имеющий опыта разработки бизнес-плана и публичных выступлений, может проиграть бывшему чиновнику, привыкшему говорить речи, или более раскованному молодому человеку. Однако, к примеру, если претендент располагает от 20 до 50% собственных средств на реализацию своего бизнес-проекта, если он имеет хороший опыт работы на земле, его шансы получить агростартап будут выше, чем у любого речистого чиновника.

Кстати, для того, чтобы оказывать помощь аграриям, в том числе и в написании бизнес-проектов, как раз и создан наш центр сельскохозяйственного консультирования. Мы оказываем такую консультационную помощь бесплатно.

— Анализ списка получателей агростартапов за 2019 год показал, что среди них есть люди, не имеющие прямого отношения к сельскому хозяйству, — это главный бухгалтер, сотрудник районной администрации, преподаватель. Можно предположить, что они вполне могут стать зиц-председателями в аграрных хозяйствах, которыми будут управлять другие люди. Что вы можете сказать по этому поводу? Честно ли это?

— Когда вы ставите под сомнение решение членов комиссии, то не учитываете, что среди них были не только специалисты минсельхоза, но и представители других ведомств, организаций, ассоциаций. Всего — 17 человек, и вряд ли конкурсанты могли бы договориться с каждым из них.

Что же касается ваших сомнений по поводу того, что люди, не имеющие отношения к сельскому хозяйству, могли получить грант, я знаю немало случаев, когда такие люди круто меняли свою жизнь. Решали заняться сельским хозяйством после выхода на пенсию или в более молодом возрасте, уехав из города в деревню. Бывает, что глава хозяйства умирает, и его место занимают родственники — учителя, врачи, бухгалтеры и даже выпускники вузов. Думаю, что вместо того, чтобы гадать, лучше вам ознакомиться с онлайн-трансляциями защиты бизнес-проектов. Трансляция защиты шла и будет идти в прямом эфире на Ютюб-канале минсельхоза, и, может быть, они есть в записи. Многие так и говорят, что готовились к защите, именно просмотрев онлайн-трансляции.

— Многие пчеловоды жалуются, что так и не смогли получить гранты от государства. Почему так получилось, ведь, казалось бы, пчеловодство — это визитная карточка Башкирии, и надо стимулировать его развитие?

— Да, такие обращения есть. К пчеловодам, действительно, предъявляются строгие требования, поскольку это высокорискованный бизнес. Каждое такое обращение мы изучаем, и нередко сразу видно, что человек не слишком хорошо владеет темой или совсем не имеет отношение к этой отрасли, поэтому неуверенно рассказывает, как обеспечить зимовку пчелам и т.д. То есть велика вероятность, что пчелы у него погибнут. А ведь смысл господдержки заключается именно в том, чтобы начинающий бизнес успешно заработал, а не согнулся с самого начала.

Кстати, отказы получают не только пчеловоды, но и животноводы, и растениеводы. Например, приходил человек, который просил средства на покупку определенной породы КРС. В бизнес-плане было указано, что он к концу своего проекта хочет выйти на определенный уровень надоев. Наши специалисты посмотрели и сказали, что данная порода животных таких надоев не дает, то есть план неосуществим. Потом уже претендент признался, что заранее договорился о приобретении конкретной породы коров, а бизнес-план написал, взяв цифры с потолка. Естественно, он конкурс не прошел.

В другой раз человек просил средства на приобретение трактора, чтобы устроить механизированную уборку на своей ферме. Но оказалось, что ширина дверных проемов и проходов на ферме не соответствует размеру трактора, там может пройти только лошадь, и полов на ферме нет. При этом в бизнес-плане дополнительные расходы на переустройство фермы не заложены. И собственных средств на это у претендента не оказалось. То есть проект с самого начала был провальным.

Так что причины отказа могут быть разными.

— Гранты в виде «агростартапов» в прошлом году выделялись впервые. Расскажите, сколько было всего участников?

— Да, впервые. Консультации оказываем не только мы, но и информационно-консультационные центры в районах. Вместе мы оказали за прошлый год более 150 тысяч консультаций. Порой, пообщавшись с человеком, мы его переориентируем на другую форму господдержки или ищем иные подходящие варианты.

В конкурсе «Агростартап» в 2019 году на защиту проектов были допущены 289 человек, а гранты получили 115 из них — проще говоря, на такое количество претендентов хватило грантов. Размер грантов не превышал 3 млн рублей. Кстати, у нас и еще у пары регионов было наибольшее число агростартаперов, а во многих регионах их было не более 5-6 человек. Это зависит от размера софинансирования со стороны региональной казны. И когда некоторые «горячие» головы говорят, что вот, мол, в других регионах гранты получают все, и только у нас всех «режут», это, конечно же, не соответствует действительности. В Республике Башкортостан самое большое количество заявителей и получателей агростартапов. К примеру, в этом году уже заявились более 500 желающих. Поэтому и конкурс большой, и, к сожалению, получат средства не все.

Кстати, в этом году претенденты смогут рассчитывать уже на гранты до 5 млн рублей. Но пока, насколько я знаю, сумма, которая выделяется из федерального бюджета, меньше прошлогодней. Если не будет дополнительного финансирования, количество выданных агростартапов в 2020 году будет меньше прошлогоднего.

Что посеешь, то и пожнешь

Беседа с Ириком Сакаевым оставила двоякое впечатление. С одной стороны, он рассказал всё вполне убедительно, разложил по полочкам. Но, с другой стороны, добавил вопросов и сомнений. Предоставим слово самим аграриям.

— Занимаюсь именно коммерческим пчеловодством два года (вообще в сфере — 40 лет), два года проходил по кабинетам за поддержкой, — рассказал предприниматель и журналист Ильшат Имангулов. — Еще до Хабирова, весной 2018 года, в минсельхозе РБ сказали просто: пчеловодство не поддерживаем, старые программы истекли, новых пока нет. После прихода Хабирова всё вроде зашевелились, поэтому навестил МСХ РБ еще раз. Выяснилось, что я никак не подхожу под условия имеющихся программ. Чтобы что-то получить, я не должен последние три года заниматься коммерцией. Или должен быть обязательно прописан на селе. Или не быть ИП, а быть именно КФХ. Или пятое-десятое. Очень много разных «но»!

По словам Ильшата, он знает пчеловодов, которые в прошлые годы умудрились что-то получить по каким-то госпрограммам и даже закупили оборудование. Но в проекте оборудование называлось так, а затем производитель изменил его наименование. И МСХ просто не приняло отчет. Ребятам сказали, что они использовали средства нецелевым образом.

— Это что такое? На примере НКО я знаю, что по грантам этот вопрос решается на раз: пишется письмо, готовится дополнительное соглашение и всё. Утрясаются и название, и цена оборудования, если что-то изменилось с момента подачи заявки, — возмущается собеседник. — Если МСХ РБ хочет поддерживать пчеловодов, то оно должно и условия строить из реальной жизни. А ведь эти средства ой, как нужны для резкого и полноценного старта и развития, чтобы годами не «раскручиваться» и не подсаживаться на кредиты с бешеными процентами.

По его мнению, не надо проводить круглые столы и совещания по этим темам.

— Это снова будет болтовня, — убежден предприниматель. — Проведите опрос удобным для сельчан способом: через соцсети или на сайте «Открытая республика», чтобы выяснить — как именно откорректировать свои программы «поддержки», чтобы они стали именно программами поддержки.

С Ильшатом солидарен и предприниматель Альфред С. (имя изменено).

— Я считаю, что большая часть грантов будет потрачена впустую, — поделился он своим мнением. — Хотя бы потому, что аграриям негде реализовывать свою продукцию, а ведь каждый из них хочет расширять производство, не для себя же он его создал. Да и государство дает деньги с прицелом на прибыль. Тут ничего не остается, как вспомнить опыт соседей — прекрасный агропромышленный парк «Казань», где предусмотрены все условия для успешного бизнеса аграриев, включая уникальную систему торговли продуктами «от фермера к потребителю без посредников». Там есть возможность на одной площадке хранить, перерабатывать, фасовать, производить и реализовывать свою продукцию. А наши сельчане со своей продукцией зачастую маются самостоятельно. В торговые сети не попадешь, вот и торгуют на рынке. Сельхозкооперативы, которые у нас создаются, это пока лишь маленький и очень скромный шаг вперед. В целом об изменении подхода к сельскому хозяйству говорить пока еще рано.

Скорее всего, вслед за этой публикацией последуют вопросы, но теперь уже от чиновников, которые приведут десятки положительных примеров и цифр. Не сомневаемся, что такие примеры есть, но… Как говорится, дьявол кроется в деталях.

Возвращаясь к агростартапам, мы попытались найти видеозаписи защиты конкурсантов, хотели убедиться, что они реально стоящие. Однако убедиться в этом, к сожалению, не суждено, поскольку записи не сохранились. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Башкирии, от руководства ведомства не поступало указания делать записи трансляций и хранить их. В других регионах такие записи хранят и рекомендуют для самоподготовки будущим претендентам на гранты.

Казалось бы, всего одна деталь, но, к сожалению, характерная.