Место для маневра: почему платные парковки в Башкирии заработают еще не скоро

Несмотря на то, что закон о платных парковках в Башкирии вступает в силу 15 ноября, до его непосредственной реализации еще далеко. Mkset разбирался, какие проблемы должна решить власть до того, как с автолюбителей в столице республики начнут требовать оплату парковочных мест.

15 ноября в Башкирии вступает в силу закон «Об организации дорожного движения и о внесении изменения в отдельные законодательные акты РБ», согласно которому в республике начнут формировать сеть платных парковок. Единственным местом, где они будут запрещены, станут дворы многоквартирных домов. На всех остальных территориях муниципальной или госсобственности в будние дни, в рабочее время, бесплатная парковка на улицах будет ограничена лишь 20 минутами. Возле больниц, поликлиник, школ, детских садов и ряда других учреждений бесплатное время продлевается до одного часа. История вопроса В 2018 году мэрия планировала заключить концессионное соглашение с компанией «Сити Р» на создание сети платных парковок на 25 лет с отчислением в бюджет 12% сборов. Согласно плану инвестора, за три года предполагалось сформировать в Уфе 11500 платных парковочных мест, направив на эти цели 1,18 млрд рублей. Тарифную сетку должна была разработать межведомственная комиссия уфимской мэрии, предполагалось, что стоимость часа составит 50-70 рублей. Но Башкирское управление ФАС РФ запретило заключать данное соглашение из-за действий мэрии, которые были признаны нарушением закона о защите конкуренции. Photo: Медиахолдинг 1Mi В 2019 году городские власти решили передать данный бизнес муниципальной структуре, документально исключив коммерческие компании из числа потенциальных операторов парковок. Данное решение объясняли тем, чтобы все сборы от платных парковок шли в городской бюджет. Также высказывалось мнение, что работа частного инвестора в этой сфере может вызвать негативный общественный резонанс. По словам Ильдара Хасанова, курировавшего инвестиционную деятельность городской администрации в ранге вице-мэра в 2012–2017 годах, вариант передачи платных парковок муниципальному оператору обсуждался и раньше. В частности, предполагалось, что если это будет не частный инвестор, то МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест», которое занимается эвакуацией. При этом запланированные 12% отчислений в бюджет от сборов он называл сравнительно небольшой долей — в период, когда он занимался разработкой проекта, речь шла об отчислении частником 50% сборов. Сначала возможность, детали — потом Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев считает, что данный закон продиктован объективными трудностями на дорогах, прежде всего — в деловом центре Уфы — На тех территориях, где много машин и в рабочее время невозможно припарковаться, введение платы за длительную стоянку позволит снизить напряженность. В первую очередь дороги освободятся от машин, которые занимают крайнюю полосу на весь рабочий день. Край проезжей части — это не персональная бесплатная парковка. Главный консультант Госсобрания Эльвира Латыпова подчеркнула, что принятый закон имеет «рамочный» характер — вступление его в силу не означает, что с 15 ноября в городе заработают платные парковочные места. — На данном этапе закон дает возможность Госкомтрансу и администрациям муниципальных образований лишь начать вводить практику платных парковок на государственных и муниципальных землях. Порядок и механизм оплаты, стоимость и другие детали будут прописаны в подзаконных нормативных актах, которые еще только будут приниматься на уровне Министерства транспорта или муниципалитетов. Эльвира Латыповой также добавила, что после того, как ведомства определятся с реализацией закона на конкретных территориях, население заранее об этом уведомят. При этом сроки этой реализации главный консультант назвать затруднилась. Точки отсчета По словам депутата Рината Зайнуллина, который выступил против законопроекта во время его принятия в третьем чтении, транспортная реформа пока не сделала общественный транспорт Уфы достаточно комфортным. Так, например, жителям отдаленных районов сложно добраться на работу на общественном транспорте. Вместо получаса, которые занял бы путь на личном автомобиле, приходится тратить 1,5-2 часа на транспорте. Будут ли, по замыслу инициаторов закона, водители пересаживаться со своих автомобилей на автобусы? Этот вопрос пока остается открытым, особенно учитывая, что в условиях пандемии выбор между личной машиной и автобусом очевиден. Photo: Медиахолдинг 1Mi Кандидат экономических наук, эксперт в дорожно-транспортной сфере Рустем Шайахметов считает, что владельцы машин на общественный транспорт не пересядут, а будут парковаться во дворах, что усугубит порой и без того непростую ситуацию с парковками у многоквартирных домов. Ранее уфимская администрация отмечала, что у мэрии нет возможности выделить субсидии на установку шлагбаумов во дворах, как это сделала Москва. Стоит добавить, что и это предложение в Москве срабатывает далеко не всегда: пожарные и сквозные внутридворовые проезды закрывать нельзя — порой против МЧС, порой сами жители не могут перекрыть дорогу для своего собственного выезда и проезда сотен соседей. Также неизвестно, за чей счет в городе будет развиваться система платных парковок. Если несколько лет назад планировалось привлечь сюда более 1 млрд рублей из средств частного инвестора, то сейчас «частники» уже не могут выступить операторами, а в бюджете таких «лишних» накоплений нет. Рустем Шайахметов подчеркивает, что даже собранные средства не принесут серьезных доходов городскому бюджету: — Для обслуживания платных парковок тоже нужны средства, а это значит, что 50-70 процентов будет оставаться собственно у оператора парковок. Часть денег — максимум миллионов 10 — бюджет пополнит, но не будет для него особо значимой. Так, например, почти полугодовой опыт Новосибирска по внедрению платных парковок принес бюджету около 5 млн рублей. При этом дорожные службы отмечают, что четверть водителей, использующих платные парковки, не оплачивают их. Photo: Медиахолдинг 1Mi Еще одно проблемное место нового закона — бесплатная часовая парковка у школ, детских садов, медицинских учреждений. Московский опыт говорит о том, что с появлением платных парковок стало в принципе тяжелее подъезжать к аптекам, парковаться у поликлиник и травмпунктов, останавливаться для высадки детей у школ и детсадов, возле МФЦ. Причиной этого, по мнению автомобилистов, стало ощутимое сокращение количества бесплатных парковочных мест, ранее существовавших на улично-дорожной сети. Допустим, школьные собрания в связи пандемией могут перекочевать в онлайн, но что делать с визитами к врачу, которые нередко затягиваются из-за очередей? Оперативный комментарий у Министерства транспорта РБ по вопросам, связанным с новой реформой, получить не удалось.

