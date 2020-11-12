Место для маневра: почему платные парковки в Башкирии заработают еще не скоро

Кандидат экономических наук, эксперт в дорожно-транспортной сфере Рустем Шайахметов считает, что владельцы машин на общественный транспорт не пересядут, а будут парковаться во дворах, что усугубит порой и без того непростую ситуацию с парковками у многоквартирных домов. Ранее уфимская администрация отмечала, что у мэрии нет возможности выделить субсидии на установку шлагбаумов во дворах, как это сделала Москва. Стоит добавить, что и это предложение в Москве срабатывает далеко не всегда: пожарные и сквозные внутридворовые проезды закрывать нельзя — порой против МЧС, порой сами жители не могут перекрыть дорогу для своего собственного выезда и проезда сотен соседей.