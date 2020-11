Итоги прошедшей недели: задержания в Кармаскалах, коронавирус и платные парковки

Напоминаем о главных события произошедших за последнюю неделю

Минувшая неделя в Башкирии запомнится массовыми задержаниями вечером 7 ноября в Кармаскалах, где было задержано по разной информации от 34 до 37 человек. Известно, что причиной задержаний послужил конфликт между местными жителями, который мог перерасти в массовую драку. Однако, какой-либо точной информации пока нет — в МВД воздерживаются от официальных комментариев. В понедельник, Радий Хабиров, во время еженедельного оперативного совещания с правительством подвёл черту в возмущении студентов-медиков, которых планировали направить на практику для работы с ковид-больными. Если кто-то из этих студентов не хочет заниматься — бог им судья. Не привлекайте этих людей к работе,сказал глава Башкирии. Ранее, мы писали о том, что студенты БГМУ и их родители выступили резко против «добровольно-принудительной» практики будущих врачей в условиях пандемии. В ответ посыпались обвинения в трусости и корысти. За информацию о вандалах надпиливших Кужановскими лиственницы в Абзелиловском районе пообещали заплатить 100 тысяч рублей. Педагоги художественной школы объявившие голодовку в Уфе вышли на пикет в Белого дома. Они пытались добиться справедливости и вернуть на работу бывшего директора Сергея Андреева. В конечном итоге голодовка была прекращена. По словам одного из преподавателей, они «увидели небольшое движение в [их] сторону». Радий Хабиров утвердил поправки в закон о платных парковках. Согласно нему, платные парковки запрещены на земельных участках многоквартирных домов. Теперь бесплатно на час можно припарковаться на территории объектов спорта, образовательных и медицинских учреждений, организаций культуры, органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций, предоставляющих гос- и муниципальные услуги. В соседних Татарстане и Челябинской области выявили вспышку куриного гриппа. В Башкирии в связи с этим усилили ветеринарный контроль. В Башкирии продолжается рост заболевших коронавирусом. Из-за плохой эпидобстановки часть школьников отправили на дистанционное обучение. Подробнее об этом можно узнать здесь. Кроме того, учреждения допобразования будут проводить онлайн-занятия в течение ближайших двух недель. Совсем недавно глава Башкирии Радий Хабиров принял программу развития Уфы к 2024 году. Mkset подобно разобрал план благоустройства города. А еще в Уфе стартовала подготовка к празднованию Нового года и начали устанавливать первую новогоднюю ёлку на площади Салавата Юлаева. Совсем скоро там снова появится 32-метровая пиксельная ель. Такой была прошедшая неделя. Мы будем следить за развитием событий.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter