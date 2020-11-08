Итоги прошедшей недели: задержания в Кармаскалах, коронавирус и платные парковки

Минувшая неделя в Башкирии запомнится массовыми задержаниями вечером 7 ноября в Кармаскалах, где было задержано по разной информации от 34 до 37 человек. Известно, что причиной задержаний послужил конфликт между местными жителями, который мог перерасти в массовую драку. Однако, какой-либо точной информации пока нет — в МВД воздерживаются от официальных комментариев.