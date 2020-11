В Набережных Челнах скончался известный по всей России банщик Ильгиз Латфуллин. По сообщениям друзей и знакомых Ильгиза, он умер от коронавируса и осложненной вирусной пневмонии.

Известно, что у мужчины остались жена и трое детей. Один из малышей родился совсем недавно. Глава семейства так и не успел взглянуть на новорожденную дочь, сообщает «Татар-информ». Ильгиз Латфуллин развил банное искусство в республике Татарстан и стал лидером движения. Коллеги вспоминают, как он привез в соседнюю с Башкирией республику первую баню на колесах и открыл в Уфе первую и знаменитую баню на крыше многоэтажного отеля.

