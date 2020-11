Житель Башкирии две недели совращал семилетнюю падчерицу в бане

Стали известны подробности жуткой истории.

В Караидельском районе Башкирии 43-летний мужчина две недели совершал насильственные действия сексуального характера над первоклассницей, сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данным издания, 33-летняя неработающая мать девочки обратилась в полицию 27 октября. Женщина рассказала, что ее сожитель совращал ее маленькую дочь в бане и доме с 15 до 28 октября. Вскоре мужчину доставили в Следственный комитет. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства дела.

