Платные парковки, бесплатное отопление и хор у Белого дома. Итоги дня в Башкирии

Платные парковки, бесплатное отопление и хор у Белого дома. Итоги дня в Башкирии

Вчера, 20:55ОбществоКарина МамаеваPhoto: vk.com
Самые главные новости Башкирии, произошедшие сегодня – 16 ноября.

В Альшеевском районе в собственном доме сгорели дедушка и его маленькая внучка. Ещё до прибытия пожарных местные жители вынесли из дома 62-летнего мужчину и 5-летнего ребёнка. Взрослый скончался на месте происшествия, а ребёнка без сознания доставили в больницу, где позже констатировали его смерть. Следственный комитет проводит расследование.

Корреспондент Mkset разобрался, почему проект застройки около Кошкиного леса вызвал столько протеста. Напомним, Кошкин лес в Уфе планируют благоустроить и превратить в парк, а рядом построить жилой комплекс с детскими садами и школой, однако экоактивисты выступили против.

Справедливость восторжествовала. Жители Башкирии получили обратно часть средств, выплаченных за услуги ЖКХ. По словам председателя Госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдара Шафикова, в связи с изменениями тарифов. были проведены проверки по оплате по данным управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Жителям 253 домов произведен возврат на 26 миллионов рублей за отопление.

В Башкирии с сегодняшнего дня вступил в силу закон об организации дорожного движения в РБ, который также регулирует организацию платных парковок на государственных и муниципальных землях. Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев рассказал, как это будет работать.

В Уфе не утихают акции от активистов. Преподаватели Детской художественной школы № 1 имени А. Кузнецова и спортивной школы № 27 по восточным единоборствам, а также жители двора на улице Конституции вышли к Дому правительства, где исполнили гимн России, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам.

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