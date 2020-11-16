Платные парковки, бесплатное отопление и хор у Белого дома. Итоги дня в Башкирии

В Альшеевском районе в собственном доме сгорели дедушка и его маленькая внучка. Ещё до прибытия пожарных местные жители вынесли из дома 62-летнего мужчину и 5-летнего ребёнка. Взрослый скончался на месте происшествия, а ребёнка без сознания доставили в больницу, где позже констатировали его смерть. Следственный комитет проводит расследование.