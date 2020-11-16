Платные парковки, бесплатное отопление и хор у Белого дома. Итоги дня в Башкирии

В Альшеевском районе в собственном доме сгорели дедушка и его маленькая внучка. Ещё до прибытия пожарных местные жители вынесли из дома 62-летнего мужчину и 5-летнего ребёнка. Взрослый скончался на месте происшествия, а ребёнка без сознания доставили в больницу, где позже констатировали его смерть. Следственный комитет проводит расследование.
Корреспондент Mkset разобрался, почему проект застройки около Кошкиного леса вызвал столько протеста. Напомним, Кошкин лес в Уфе планируют благоустроить и превратить в парк, а рядом построить жилой комплекс с детскими садами и школой, однако экоактивисты выступили против.
Справедливость восторжествовала. Жители Башкирии получили обратно часть средств, выплаченных за услуги ЖКХ. По словам председателя Госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдара Шафикова, в связи с изменениями тарифов. были проведены проверки по оплате по данным управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Жителям 253 домов произведен возврат на 26 миллионов рублей за отопление.
В Башкирии с сегодняшнего дня вступил в силу закон об организации дорожного движения в РБ, который также регулирует организацию платных парковок на государственных и муниципальных землях. Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев рассказал, как это будет работать.
В Уфе не утихают акции от активистов. Преподаватели Детской художественной школы № 1 имени А. Кузнецова и спортивной школы № 27 по восточным единоборствам, а также жители двора на улице Конституции вышли к Дому правительства, где исполнили гимн России, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам.